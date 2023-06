Helena Seger, chi è la compagna di Zlatan Ibrahimović ex modella e di 11 anni più grande

Si chiama Helena Seger la bellissima compagna di Zlatan Ibrahimović, accanto al calciatore da ben vent’anni. Ebbene sì, compagna e non moglie, perché i due, nonostante la lunga relazione e i figli avuti insieme, non si sono mai sposati. Dopo anni passati sulle passerelle come modella, la Seger ha abbandonato le sfilate per dedicarsi alla famiglia e ad un’altra occupazione: la manager di Ibra. Infatti, la donna è stata indispensabile e decisiva in numerose trattative che hanno accompagnato la carriera calcistica del compagno.

Helena Seger e Zlatan Ibrahimović: una vita privata lontana dai riflettori

Biondissima ed ex modella, è infatti diventata una manager di successo e mamma di Maximilian e Vincent. Classe 1970, Helena ha ben 11 anni in più dello sportivo. I due si sono incontrati all’inizio degli anni Duemila e da allora non si sono più lasciati, vivendo una vita privata lontano dai riflettori, solida e duratura. Tra i due, nonostante il carattere difficile di lui, sembra esserci molto affiatamento e sintonia.

I gossip non hanno mai intaccato la coppia. La Seger ha lasciato il suo lavoro per pensare alla famiglia, occupandosi dell’educazione dei figli a Stoccolma, in Svezia. Chi la conosce afferma che Helena sia non solo molto riservata, ma anche decisa a fare tutto da sola. Cura lei la casa in cui vive con Zlatan e cresce i figli che assomigliano molto a entrambi i genitori. E se Ibrahimovic ha un carattere forte, la compagna non è da meno. I due figli della coppia sono nati nel 2006 e nel 2008. Il calciatore svedese è legatissimo a loro e, stando a quanto dicono fonti vicine alla coppia, la ex modella non avrebbe mai voluto a supportarla nella crescita dei suoi figli baby sitter o tate, occupandosi lei stessa delle loro necessità.

Nell’estate 2020 voci insistevano sull’esistenza di una storia d’amore tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Queste sono poi state smentite da alcune foto del calciatore con la moglie.

L’incontro in un parcheggio

Ma come si sono conosciuti e come ha avuto inizio la love story tra i due? “Lui aveva parcheggiato la sua Ferrari in modo che io non potessi uscire con la mia Mercedes – ha confessato lei, raccontando il primo incontro in una rarissima intervista rilasciata ad Elle -. Gli ho detto in maniera abbastanza scontrosa di spostarla subito. Si vede che gli è piaciuto”. Accanto al calciatore da diversi anni, Helena sarebbe l’unica in grado di tenergli testa. “Credo di piacere a Zlatan perché anch’io ho un background importante – ha spiegato – […] Non è sempre facile vivere con lui. Ma neanche con me. […] Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato. Non sono la classica moglie di un calciatore, o la miss di un concorso di bellezza”.

“È stata un grande stimolo e per seguirmi ha lasciato la sua carriera e non volevo che il suo fosse un sacrificio vano – aveva raccontato Ibrahimovic qualche tempo fa, parlando a Vanity Fair -. Dicono che la vita delle mogli dei calciatori sia al top, ma la sua non è stata facile. Ho girato tanto e mi è sempre stata vicino. Abbiamo due figli meravigliosi e stiamo insieme da tantissimi anni, sono contento”. Ibra aveva poi parlato della differenza d’età con Helena che, a quanto pare, non è mai stata un ostacolo. “Questo mi ha aiutato molto – aveva svelato il calciatore, protagonista di Sanremo 2021 -. Fosse stata più giovane forse mi avrebbe lasciato lei o l’avrei lasciata io”.

Famosa almeno quanto suo marito, Helena non è presente su Instagram, ma ha una pagina creata dai fan. Nel profilo del calciatore invece non compare quasi mai e ha scelto di non seguirlo nemmeno nell’avventura al Festival di Sanremo 2021. “Ha addomesticato il leone che è in me – ha raccontato lui -. Nei momenti più caldi, è lei a mantenere la calma. Senza di lei sarei potuto diventare una vergogna di uomo. Siamo felici da tanto tempo, non intendo rovinare la mia vita con lei con un passo falso”.