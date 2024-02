Conferenza stampa Sanremo 2024, Amadeus: “Festival meloniano? Io sono libero”

Fonte: IPA Amadeus a Sanremo 2024

È ufficialmente iniziata la settimana sanremese. Amadeus ha incontrato i giornalisti al Teatro Ariston di Sanremo per illustrare la sua quinta edizione del Festival, in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio 2024. Alla conferenza stampa ha presenziato anche Fiorello, co-conduttore della kermesse musicale alla serata finale.

Prima conferenza stampa Sanremo 2024: le dichiarazioni di Amadeus

In conferenza stampa Amadeus ha fermamente negato di aver creato un Festival meloniano: “Posso smentire di aver ricevuto qualsiasi indicazione”, ha ribadito. Ama ha aggiunto di aver avuto assoluta libertà dall’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio anche perché “nei Festival precedenti non ho mai cercato cose a tavolino”. Ha dunque sottolineato di essere stato attaccato sia da destra sia da sinistra proprio perché non ha mai creato un Festival politico negli ultimi cinque anni. In merito all’ospitata da Che tempo che fa, in onda su Nove, ha svelato di aver ricevuto la liberatoria da Sergio dopo la chiamata di Fabio Fazio.

Ancora una volta Amadeus ha ribadito che questo sarà il suo ultimo Festival di Sanremo. Almeno per il momento: in futuro non è escluso un suo ritorno. Di sicuro non sarà presente nel 2025: “Io sono innamorato del Festival però credo che come tutte le cose deve ad un certo punto terminare. Sono lusingato dall’affetto. Credo che i cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro con una festa bellissima. Rimango innamorato del Festival e della città a vita“. Il presentatore Rai ha poi annunciato alcune novità di quest’anno, a partire dall’assenza dei famosi monologhi.

Amadeus annuncia alcune novità di Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo 2024 non ci saranno monologhi ma si parlerà di argomenti sociali: “Ci saranno un paio di cose personali delle persone. Giovanni Allevi tornerà a calcare il palco di un teatro dopo due anni terribili. Oltre che a suonare si racconterà come testimonial di una battaglia”, ha spiegato Amadeus. Nel corso della prima serata interverrà la mamma di Giovanni Battista Cutolo, il ragazzo ucciso per un motorino a Napoli, mentre giovedì 8 si parlerà di Stefano Massini insieme a Paolo Iannacci con una canzone che fa riferimento alle morti sul lavoro.

In merito alla durata di ogni serata (il Festival non finirà mai prima delle 2), Amadeus ha confidato: “Non riuscivo a togliere nessuna delle 30 canzoni. Il tempo che dedicherò alla serata sarà come l’anno scorso. Faccio fatica a ridurre il numero di cantanti”. Tra i trenta cantanti in gara – mai così tanti a Sanremo – spicca la presenza di Geolier, il rapper che canterà sul palco dell’Ariston in napoletano.

A tal proposito Ama ha fatto sapere: “Non è più solo un movimento napoletano per Napoli ma per l’Italia intera. Non c’è un ragazzo da Nord a Sud che non conosce Geolier e tanti altri. Avendo la moglie napoletana, conosco il napoletano, ho fatto anche il militare a San Giorgio a Cremano. Per me è bello sentire il napoletano”. Su tale argomento ha detto la su anche Fiorello: “Concordo. Ho avuto modo di conoscere Geolier che è stato a Viva Rai2: è stato bravissimo“.

Sempre Fiorello ha detto sul suo ruolo di co-conduttore: “Mi adatto. Dipende quello che devo fare. Quest’anno però c’è una novità, co-conduttore non significa più guastatore”. Amadeus ha chiarito che avrà dei momenti da solo sul palco per presentare i cantanti. Infine spazio alla querelle su Sinner, che ha declinato l’invito a Sanremo.

Fiorello ha avuto modo di sentire il tennista prima delle polemiche: “Ma non abbiamo parlato di Sanremo, soltanto del mio dritto”. Lo sport però non mancherà al Festival: nel corso della seconda serata si parlerà delle Olimpiadi Milano-Cortina.