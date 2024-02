Fonte: IPA Amadeus

L’ultima serata del Festival di Sanremo è infine giunta. È dunque tempo di conferenza stampa di rito, con Fiorello al centro del gran tavolo, essendo il co-conduttore dell’ultimo atto di questa edizione. Tornerà a essere mattatore a tutto tondo.

Si parte, come al solito, con delle statistiche, che in quest’ultima edizione condotta da Amadeus sono esaltanti. Record su record, portando a casa anche l’enorme apprezzamento dell’Ad Roberto Sergio. In termini di share, al di là dell’apprezzamento registrato su social e giornali, si parla del 67.8% nella serata delle cover. Un vero e proprio trionfo. Un risultato che batte quello registrato nel 1987 da Pippo Baudo, ora al secondo posto.

Siparietto con Roberto Bolle

Non solo Fiorello sul palco stasera, al fianco di Amadeus. Spazio anche per Roberto Bolle, attesissimo. Ha avuto modo di parlare nel corso della conferenza stampa, esprimendosi per primo, considerando la necessità di correre in sala prove.

Non ha voluto svelare cosa farà durante la finale, ma Fiorello gli ha strappato un sorriso. Gli ha infatti chiesto se avesse delle sneaker ai piedi. Un chiaro riferimento a quanto accaduto con John Travolta, con il sospetto di pubblicità occulta. Pericolo scampato, con il celebre ballerino che ha mostrato le proprie scarpe, nel divertimento generale.

Il gran finale di Fiorello

Un Fiorello chiaramente emozionato per quello che sarà un passo d’addio. Dopo anni al Festival di Sanremo al fianco dell’amico Amadeus, intende chiudere col botto. Ci sarà probabilmente spazio a un po’ di improvvisazione, alla quale dà una grande importanza.

Ciò è accaduto anche durante il ballo con Lorella Cuccarini che, ha spiegato, non lo aveva ancora visto così truccato. Ha quindi faticato a riconoscerlo, fino a quanto non se lo è ritrovato di fianco. I due hanno così iniziato a ridere, sbagliando un po’ i tempi, divertendosi e divertendo.

Il mattatore ha poi scherzato in merito alla vicenda Travolta, sottolineando come in un Festival in cui nulla di clamoroso è accaduto (in negativo), ci si è attaccati a quel singoloe vento: “Se questi sono i numeri di share, però, io il ballo del qua qua lo rifaccio”.

Per la prima volta, inoltre, Fiorello sarà anche presentatore. Potrà lanciare alcuni artisti, anche da solo sul palco, in assenza di Amadeus. Una presa di responsabilità che, tra il serio e il faceto, un po’ gli regala una dose d’ansia. A ciò si aggiunge anche l’emozione d’avere sua moglie e le sue figlie in teatro.

Sanremo 2024; la scaletta della finale

Renga e Nek;

Big Mama;

Gazzelle;

Dargen D’Amico;

Il Volo;

Loredana Bertè;

Negramaro;

Mahmood;

Santi Francesi;

Diodato;

Fiorella Mannoia;

Alessandra Amoroso;

Alfa;

Irama;

Ghali;

Annalisa;

Angelina Mango;

Geolier;

Emma;

Il Tre;

Ricchi e Poveri;

The Kolors;

Maninni;

La Sad;

Mr. Rain;

Fred De Palma;

Sangiovanni;

Clara;

BNKR44;

Rose Villain.

I fischi a Geolier

“A me dispiace sempre quando sento dei fischi verso qualcuno. Geolier è un talento e se è risultato primo, è stato votato. Nella storia di Sanremo il pubblico ha già rumoreggiato ma i fischi li ho trovati veramente non giusti, nei confronti di un ragazzo di 23 anni”.

Ecco le parole di Amadeus, che si è detto profondamente dispiaciuto. Non ha avuto modo di parlargli da quel momento in poi. Si è però reso conto dal suo sguardo che quanto accaduto lo abbia colpito fortemente.

