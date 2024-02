Fonte: IPA Fiorello a Sanremo 2024

“Ama ci stanno insultando tutti!”. Così Rosario Fiorello ha salutato il compagno d’avventura Amadeus, che gli ha ceduto la linea del palco dell’Ariston durante la terza puntata di Sanremo 2024. Il riferimento è facile da intuire: nella serata precedente i due avevano fatto ballare l’ospite internazionale, John Travolta, attesissimo e famosissimo, sulle note della Qua Qua Dance. “Se avessimo scippato una vecchietta ci avrebbero insultato di meno. Non si parla d’altro!“. In effetti a Fiorello non si può certo dare torto: il caso è sulla bocca di tutti.

Fiorello a Sanremo sul caso Travolta: “Ci insultano tutti”

Appena finita l’esibizione di Eros Ramazzotti, che ha cantato con tutto il Teatro Terra Promessa, una delle sue canzoni più famose e amate, Amadeus ha fatto partire un collegamento con Rosario Fiorello nello “studio” di Viva Rai 2! e il comico ne ha approfittato per dire la sua sul caso John Travolto, nato e cresciuto nelle ultime ore del Festival. Appena iniziata la diretta il comico ha apostrofato Amadeus:“Ama, hai visto, ci insultano tutti! Da ora non si parla d’altro”.

Amadeus ha riso e ha risposto: “Persino Eros l’ha toccata piano: ‘A Travolta dovevate dare più soldi’, ha detto”. Il conduttore è stato al gioco, rispondendo al cantautore: “Tu lo avresti fatto meglio, con più simpatia”. “Perché, Travolta non è stato simpatico?”, e Amadeus ha sferrato la frecciata finale: “Insomma, pensavamo meglio” (come dargli torto).

E così anche Rosario Fiorello è intervenuto ironizzando sulla questione: “Se avessimo scippato una vecchietta non avremmo fatto male come far ballare il Ballo del Qua Qua a John Travolta, insomma, lo scippo è meno grave del Ballo del Qua Qua, non si parla d’altro!”. E ha concluso: “Ecco, è arrivata pure la denuncia dell’associazione papere italiane”, riferimento ovviamente alla “gag terrificante” con Travolta nel Ballo del qua qua. In effetti l’ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 non è finita come ci aspettavamo… Nel bene e nel male, l’immagine del Divo di Hollywood che balla i notissimi passi della Qua Qua Dance rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria.

John Travolta balla il Qua Qua e scoppia la polemica

Ma cosa è successo? Un susseguirsi di notizie e smentite nella giornata di giovedì 8 febbraio: Amadeus e Fiorello hanno costretto John Travolta all’imbarazzante momento di danza con la Qua Qua Dance? O era tutto organizzato, come ha chiarito il conduttore in conferenza stampa? Fiorello stesso l’ha definita “una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana”, dimostrando ancora una volta autoironia e sfrontatezza. Certo è d’obbligo riconoscere che il balletto di John Travolta sulle note del Ballo del qua qua, portato al successo da Romina Power, è stato il momento più strano di questo Festival di Sanremo e sarà difficile batterlo nelle puntate rimanenti.

Alcuni lo hanno definito imbarazzante, altri pensano che si sia scatenata una reazione eccessiva e che in fondo sia stato divertente, ma in questa cornice di ipotesi e commenti è accaduto qualcosa: la Rai ha rimosso il video incriminato impedendone la trasmissione in TV. Tutta colpa di una mancata liberatoria si era detto, ma ulteriori precisazioni sono giunte direttamente dalla terza conferenza stampa del Festival, anche a proposito del presunto caso di “pubblicità occulta”.