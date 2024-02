Fonte: IPA John Travolta a Sanremo

John Travolta è l’ospite internazionale della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Un bagno di simpatia con Amadeus e Rosario Fiorello. Al Teatro Ariston ha ballato con il conduttore della kermesse alcuni dei balli più famosi della sua carriera. Travolta è stato dunque al centro di un divertente siparietto, in cui il fan “sfegatato” Amadeus lo ha costretto (si fa per dire) a rivivere alcune indimenticabili mosse della sua carriera: da La febbre del sabato sera a Greese, il pubblico ha gradito. A fine gag Amadeus ha chiesto alla moglie se avesse fatto una foto a un video dell’accaduto: “Amore, mi hai fatto la foto con John Travolta? Devo metterli sui miei social!”. Ma non è finita qui: John Travolta ha trovato ad attenderlo fuori dal Teatro Ariston anche Rosario Fiorello, che lo ha coinvolto in altre inaspettate movenze.

John Travolta a Sanremo 2024: Il ballo del qua qua con Fiorello

L’idea geniale è venuta a Rosario Fiorello. Il comico ha aspettato il Divo fuori dall’Ariston e gli ha proposto di ballare anche con lui. Quello che nessuno si aspettava era che la danza proposta fosse il Il ballo del qua qua. Così è riuscito a coinvolgere John Travolta in un numero veramente insolito e inaspettato. L’interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo accennato i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, non troppo a sua agio, ha partecipato alla gag. Dopo avergli fornito i rudimenti necessari, il trio improvvisa un’indimenticabile coreografia accompagnato da un gruppo di figuranti-papere sullo sfondo. Così si è conclusa la presenza di Travolta all’Ariston.

Diciamocelo: ci siamo divisi tra imbarazzo e divertimento, ma la scelta è stata vincente: Fiorello ci ha regalato un nuovo momento iconico e indimenticabile della storia di Sanremo. Bisogna dirlo, dalla Febbre del Sabato Sera a la Qua Qua Dance il salto è notevole. Soprattutto se ricordiamo che John Travolta sta per compiere ben 70 anni (portati egregiamente).

Travolta a Sanremo: l’iconica scena del 2006

Quella sul palco dell’Ariston per l’attore (ma anche ballerino e cantante) non è la prima volta. Travolta partecipò al Festival del 2006, condotto da Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello. E proprio con quest’ultima fu protagonista – tra le altre cose – di un celebre siparietto. Nel corso dell’intervista la conduttrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli: un’immagine finita negli annali del festival. E c’è da scommettere che anche questa volta il divo americano – con origini italiane – (la famiglia del padre era di Godrano, nel Palermitano) non ha mancato di stupire.