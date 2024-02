Fonte: Getty Images Giorgia in abito nude è la vera rivelazione di stile di Sanremo 2024

Invitare una star internazionale del calibro di John Travolta al Festival di Sanremo avrebbe potuto essere una grande occasione, ma così non è stato. A giudicare dalla polemica scatenatasi sui social, buona parte del pubblico non ha apprezzato la gag architettata da Fiorello coinvolgendo l’attore, con un velato (ma non troppo) imbarazzo, in una performance sulle note del Ballo del qua qua. La spalla di Amadeus ha colto la palla al balzo e, durante la diretta a Viva Rai 2… Viva Sanremo, ha ammesso lo scivolone. Ovviamente con la sua consueta ironia.

Imbarazzo per John Travolta a Sanremo

Come sempre, il Festival di Sanremo riesce a dividere l’opinione pubblica. Qualunque cosa accada sul palco dell’Ariston (o dell’Aristonello, in questo caso) scatena i commenti e le reazioni social dei telespettatori che, spesso e volentieri, si dividono tra chi apprezza lo spettacolo e chi, al contrario, non ne comprende il senso.

Fonte: IPA

Stavolta pare che Fiorello sia riuscito nell’impresa di mettere d’accordo (quasi) tutti. John Travolta è stato l’ospite internazionale della seconda serata del Festival e il conduttore di Viva Rai2… Viva Sanremo ha deciso di coinvolgerlo in un’improbabile performance sulle note del Ballo del qua qua. Sì, proprio quello storico portato al successo da una giovanissima Romina Power e conosciuto praticamente in tutto il mondo.

A detta di molti, era palpabile l’imbarazzo del divo di Hollywood che si è ritrovato “costretto” a danzare sul green carpet in diretta – con tanto di figuranti travestiti da papere -, dopo aver accennato qualche passo con Amadeus ricordando alcuni dei suoi storici successi come Grease e La febbre del sabato sera.

Le scuse di Fiorello in diretta a Viva Rai2… Viva Sanremo

Parlare di “scuse” in senso stretto non è del tutto esatto, ma in qualche modo Fiorello ha fatto un passo indietro, dedicando un momento del suo Viva Rai2… Viva Sanremo all’episodio incriminato. Così mentre la polemica incalzava specialmente sui social come X e Instagram dove, tra l’altro, gli utenti avevano già notato la sparizione “misteriosa” del post con il video dell’esibizione di Travolta, lui ha colto la palla al balzo per chiudere la questione una volta e per tutte.

“Devo dirlo, prima ho fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana – ha ammesso il conduttore siciliano, affiancato in quel momento da Amadeus -. Sì, abbiamo fatto una gag terrificante. Tu Amadeus non lo sai perché non ci sei, eri impegnato a dire ‘codice 01’. E mentre tu fai ‘codice 01’ gli insulti me li becco io. Perché tu stai lì sul palco e io mi prendo le offese”.

Poi, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ha aggiunto: “Mentre la facevo già avevo previsto tutto. Mentre la stavamo facendo mi dicevo ‘Ecco, qui è la fine delle nostre carriere’. Quella di John Travolta anche, ma è peggio per noi, perché la gente pensa ‘siete stati voi due a fare quella roba ed è colpa vostra’. Noi volevamo fare una cosa ironica e simpatica. Però io già da quando ero andato nel camerino avevo capito l’antifona, avevo capito e avevo detto ‘Oddio, ragazzi qui…’. (…) Insomma, questo è successo mentre tu giocavi con i tuoi codici. Noi pensavamo di far ridere e invece la gente ci ha attaccato nemmeno avessimo fatto fuori qualcuno. Era una scenetta venuta male, invece anche i giornali si sono scatenati. Direi di chiudere l’argomento, ci assumiamo le nostre responsabilità”.