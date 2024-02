Fonte: ANSA John Travolta a Sanremo 2024

Amadeus non ha ancora finito di sorprendere il proprio pubblico. Per la sua quinta e ultima edizione consecutiva ecco un colpo di coda che ha del clamoroso: John Travolta a Sanremo 2024. La star di Hollywood farà dunque ritorno nel prestigioso teatro dell’Ariston dopo quasi 10 anni. L’ultima volta, infatti, era stata nel 2006, quando il direttore artistico e conduttore era Giorgio Panariello. Al tempo si creò una situazione davvero surreale ed esilarante, con l’attore ritrovatosi a massaggiare i piedi di Victoria Cabello. Sarebbe splendido se la sua presenza portasse a un’interessante intervista e non soltanto a un rapido passaggio sul palco. Dopo Russell Crowe, dunque, ancora una finestra aperta sul mondo del cinema USA.

John Travolta a Sanremo 2024

L’anticipazione è stata lanciata da DavideMaggio.it, che ha di certo fatto saltare dalla sedia tutti i fan del celebre interprete. Ancora un volto della vecchia guardia di Hollywood per Amadeus, che si spera possa rendere più di altre scelte passate. Basti pensare alla sfortunata esibizione di Lewis Capaldi, non al meglio vocalmente. A fronte della cifra spesa, inoltre, neanche la prova dei Black Eyed Peas risultò particolarmente convincente.

Un’occasione per John Travolta di festeggiare i suoi 70 anni in maniera di certo particolare, prendendo parte alla kermesse cardine della musica italiana. Il tutto con qualche giorno d’anticipo, essendo nato il 18 febbraio.

Nonostante gli anni che passano, resta senza dubbio una delle icone sexy più famose di Hollywood, che ha finalmente accettato il fatto d’aver perso la propria chioma fluente. Entrato nel club dei calvi, ha finalmente deciso di liberarsi delle varie parrucche sfruttate nel corso degli ultimi anni. Il 7 gennaio 2019 il grande coming out con il primo scatto senza capelli su Instagram.

John Travolta e le (misteriose) origini italiane

Non sono ancora disponibili ulteriori informazioni, che di certo Amadeus fornirà tra non molto. I fan sono curiosi di scoprire in che modo verrà sfruttata la sua presenza d’eccezione. Sappiamo infatti che Russell Crowe suonerà con la sua band blues. Chi sa che lo stesso non possa fare anche Travolta, tra una domanda e l’altra. Vanta infatti una discografia niente male, con 10 dischi all’attivo (compresi quelli legati ad alcune produzioni cinematografiche).

L’età avanza ma, al di là del fascino, non appassisce neanche la sua voglia di recitare. Negli ultimi anni si può dire sia stato fermo unicamente a causa del Covid. Ha preso parte a produzioni di vario genere, non sempre fortunate o di qualità eccelsa. Il pensiero va ad esempio a Paradise City, che rappresenta una delle ultime prove attoriali di Bruce Willis.

Nel 2018 si era invece messo particolarmente alla prova con Gotti, biopic sulla figura del celebre mafioso John Gotti. Dal momento che sarà presente a Sanremo 2024, però, perché non parlare d’Italia. Uno dei suoi ultimi progetti si chiama infatti That’s Amore!, con Katherine Heigl e Christopher Walken. Progetto scritto e diretto da Nick Vallelonga (due Oscar per Green Book).

Sul palco dell’Ariston si potrebbe però parlare anche delle sue origini italiane, facendo magari un po’ di chiarezza. Suo nonno è nato in Sicilia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dov’è nato suo figlio Salvatore “Sam”. Ex giocatore semiprofessionista di football, ha poi avviato una ditta di pneumatici, la Travolta Tire Exchange. La madre dell’attore, Helen Cecilia Burke, era invece un’insegnante d’inglese e arte drammatica di origini irlandesi.

La famiglia, dal lato paterno, era originaria di Godrano, in provincia di Palermo. Il nonno decise di trasferirsi oltre oceano, andando a caccia di fortuna, ma non è chiaro se Travolta fosse il suo cognome. In Sicilia non ve ne sono tracce. Non è da escludere che, appartenendo magari a poche famiglie, si sia estinto in seguito ai processi di emigrazione. In alternativa potrebbe essere stato mal trascritto all’arrivo negli USA, da un iniziale Travotta.