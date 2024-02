Fonte: IPA John Travolta a Sanremo

Il Caso John Travolta a Sanremo è tornato di tendenza. A quasi un mese dalla fine del Festival, il quinto e ultimo condotto da Amadeus, Striscia la Notizia, nella puntata del 27 febbraio 2024, ha condiviso dei dettagli sulla presunta pubblicità occulta legata alle scarpe indossate dall’attore. Le immagini inedite hanno mostrato che, durante le prove pomeridiane, Travolta aveva già ai piedi le scarpe di cui è testimonial, smentendo dunque le dichiarazioni di Federica Lentini in conferenza stampa.

Striscia, il Caso John Travolta a Sanremo: cosa non torna

Ogni Festival di Sanremo porta ciclicamente con sé alcuni strascichi. Come sostenuto da Pippo Baudo, simbolo della kermesse, non c’è Sanremo senza polemica: fa parte del pacchetto. L’edizione del 2024 è indubbiamente ricordata per il Caso John Travolta, ovvero la presunta pubblicità occulta legata alle scarpe U-Power, di cui l’attore è testimonial (ha girato anche uno spot pubblicitario insieme a Diletta Leotta il giorno successivo alla kermesse).

Nella puntata del 27 febbraio 2024 di Striscia la Notizia sono state mandate in onda nuove immagini: il servizio, curato da Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, inviato per la rubrica Rai Scoglio 24, ha mostrato l’attore, durante le prove del pomeriggio, con un look certamente non inedito, ovvero il medesimo sfoggiato durante la diretta, scarpe incluse. “Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo”.

C’è anche la testimonianza di una parrucchiera, riportata da un telegiornale locale, senza considerare l’ulteriore prova, un video amatoriale in cui viene confermato il look di Travolta. Secondo le prove, nulla è stato deciso all’ultimo momento, dunque. La versione si discosta da quella fornita da Federica Lentini durante la conferenza stampa: l’impressione è che la polemica si riattiverà, anche considerando l’appello di Striscia per fare chiarezza e luce sulla vicenda.

L’appello di Striscia la Notizia alla Rai

“Travolta per tre giorni non s’è lavato? A noi insospettisce questa cosa: pensiamo che non sia tutta questa combinazione. Ci fa pensare che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta. La Rai dice che deve indagare, ma noi lanciamo due appelli. Il primo alla Rai: capiamo chi è che ha fatto quest’errore. E all’azienda diciamo: perché non vuole dirci come stanno le cose? Noi qua stiamo”. Una situazione con parecchi nodi da sciogliere, considerando che è stato smentito il cachet di 1 milione di euro destinato a Travolta per pubblicizzare le scarpe.

Stando a quanto riferito dalla Rai, per Travolta è stato previsto un “contratto con rimborso spese, senza altro da aggiungere”. Allo stesso tempo, vale la pena ricordare le dichiarazioni di Franco Uzzeni, presidente e Ad di U-Power: “U-Power non è in nessun modo parte in causa degli accordi tra la Rai e John Travolta. La partecipazione al Festival di Sanremo è frutto di un accordo tra la Rai e l’attore del quale U-Power non è in nessun modo parte in causa”. Ora non resta che attendere un’ulteriore dichiarazione fornita dalla Rai: nelle scorse settimane si è ipotizzata una causa contro l’attore proprio per presunta pubblicità occulta.