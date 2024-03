Fonte: IPA John Travolta con Fiorello e Amadeus a Sanremo 2024

L’ospitata di John Travolta a Sanremo 2024 è destinata a passare alla storia. Prevedibile, verrebbe da dire, se non fosse che le motivazioni sono lontanissime dalla qualità dello spettacolo che la kermesse ha offerto in occasione della calata del divo di Grease. Al centro dell’attenzione ci sono ancora le scarpe che l’attore ha indossato sul palco e fuori – per il discutibile momento con Fiorello in Il ballo del qua qua – mentre Striscia La Notizia prosegue a sollevare dei dubbi sulla veridicità della versione raccontata da Rai. Ebbene, stavolta la tv di Stato ha deciso di denunciare il tg satirico di Canale5 per la diffusione di informazioni false.

Il comunicato Rai contro Striscia la notizia

“Nel corso della puntata di Striscia la Notizia di martedì 27 febbraio è stato riferito che John Travolta già nelle ore pomeridiane avrebbe partecipato alle prove del Festival indossando gli abiti e gli accessori della performance serale. La notizia diffusa dal telegiornale satirico è falsa e come tale sarà perseguita da Rai ai sensi di legge”, si legge chiaramente nella nota con la quale la Rai fa sapere di aver messo tutto in mano ai suoi legali con la chiara intenzione di citare Striscia la notizia, convinta che dietro la presenza dell’attore de La febbre del sabato sera vi sia qualcosa che non è ancora stato raccontato.

La notizia, secondo la quale John Travolta si sarebbe trovato all’Ariston per le prove con le scarpe brandizzate già ai piedi, è stata data nel corso della puntata del 27 febbraio del programma di Canale5, in particolare nel corso della rubrica dell’inviato Pinuccio Rai Scoglio 24. Dalle immagini inedite trasmesse da Striscia, si vedrebbe come l’artista indossasse già le scarpe col marchio in vista nel pomeriggio, smentendo così le dichiarazioni della vicedirettrice Rai Federica Lentini che in conferenza stampa ha specificato che nessuno poteva accorgersi di nulla, dato che – a suo dire – Travolta sarebbe arrivato all’ultimo momento. “Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione – specifica Pinuccio – e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo”.

L’ad Rai Roberto Sergio contro John Travolta

Il caso della presunta pubblicità occulta sul palco del Festival di Sanremo 2024 ha generato comunque diverse e accese discussioni interne, tanto che Rai avrebbe addirittura ritenuto di essersi sentita tradita dall’attore americano. “Voleva fare il furbo in Italia, rubare a casa dei ladri”, ha dichiarato qualche ora dopo l’ad di Rai Roberto Sergio, sottolineando peraltro come tutti fossero all’oscuro delle sue intenzioni. L’azienda ha inoltre avviato una propria indagine per capire se sussista la possibilità che l’attore si sia messo d’accordo con un collaboratore Rai prima di salire sul palco.

Dice Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time di Rai, che non si sarebbe rispettato “l’impegno a non inserire in trasmissione e non portare sul palco elementi aventi direttamente o indirettamente valenza pubblicitaria e o promozionale anche con riferimento al vestiario e accessori utilizzati se non da Rai preventivamente autorizzati per iscritto”. Insomma, la vicenda è tutt’altro che conclusa e sembra destinata a rimanere ancora al centro del dibattito per molto tempo. Ma qual è la verità?