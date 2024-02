Le pagelle di Sanremo 2024, terza serata: Amadeus apre in polemica

Fonte: IPA Amadeus conduce la terza serata di Sanremo 2024

Terza serata del 74esimo Festival di Sanremo. Si esibiscono i restanti 15 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera. Chi ha cantato mercoledì sera presenterà i colleghi come accaduto nel corso della seconda serata. Ancora una volta a giudicare gli artisti in gara il televoto e la giuria delle radio. Al momento la classifica provvisoria vede in testa Geolier seguito da Irama, Annalisa, Loredana Berté e Mahmood. Ad affiancare Amadeus c’è Teresa Mannino mentre gli ospiti sono Eros Ramazzotti (che festeggia i 40 anni di Terra promessa, che ha vinto a Sanremo nel 1984 nella categoria Nuove Proposte), Gianni Morandi e Russell Crowe.

La replica di Amadeus alla polemica su John Travolta: voto 6

Amadeus apre la terza serata di Sanremo 2024 togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver ringraziato tutti coloro che l’hanno affiancato e sostenuto in questa avventura sanremese, il conduttore ha affermato con fare stizzito: “Oggi si è parlato troppo di John Travolta e credo non si sia dato abbastanza spazio alla testimonianza del maestro Giovanni Allevi. E facciamo nostro il suo insegnamento: noi ci accettiamo per quello che siamo, in tutta la nostra leggerezza. Che poi è la leggerezza della felicità”. Ama, hai perfettamente ragione ma, come rimarcava Milan Kundera ne L’insostenibile leggerezza dell’essere, l’eccessiva leggerezza può condurre alla superficialità, alla mancanza di impegno e alla perdita di significato. Con Travolta si poteva fare decisamente di più.