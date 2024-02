Fonte: IPA La Sad

La prima serata del Festival di Sanremo è andata in onda su Rai Uno il 6 febbraio 2024. La puntata di debutto ha già fatto segnare un record d’ascolti a quest’edizione della kermesse musicale, che sarà l’ultima di seguito per Amadeus. Il conduttore televisivo ha scelto per quest’edizione della gara canora diversi co-conduttori, che si alterneranno, accanto a lui, sul palco dell’Ariston. Infatti a presentare il Festival di Sanremo sono stati chiamati Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Giorgia, Teresa Mannino e Fiorello. Il vincitore della scorsa edizione della kermesse musicale ha presenziato proprio alla prima serata della gara canora.

Marco Mengoni è stato uno dei più commentati suoi social, visto che gli utenti del web hanno creato molti meme sui suoi siparietti in puntata. Ma quelli che, di certo, sono stati più protagonisti dell’ironia del web sono i La Sad.

La Sad, look e chioma protagonisti dei meme

Per il Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha selezionato diversi cantanti noti e con una lunga carriera, come i Ricchi e Poveri e Fiorella Mannoia. Ma il conduttore artistico ha voluto sul palco dell’Ariston anche diversi artisti giovani alla loro prima esperienza nella kermesse musicale. E’ questo il caso dei La Sad. Il gruppo ha calcolato, ieri, il palco dell’Ariston, scatenando l’ironia del web. I capelli dei musicisti, infatti, ma soprattutto, il loro colore, sono stati trasformati in dei meme divertenti.

Nei post ironici del web, i tre cantanti dai capelli rosa, verde e blu sono stati trasformati in degli evidenziatori:

Ma i La Sad sono stati paragonati anche a dei colorati protagonisti di cartoni animati: Visualizza questo post su Instagram Tra i tre, la chioma che più ha colpito l’attenzione di tutti è quella fucsia, dal particolarissimo style: “Il sole che disegnavo da piccola nel lato del foglio” Visualizza questo post su Instagram Ma anche gli outfit, un po’ sopra le righe, scelti dai Le Sad, non sono passati inosservati agli utenti del web: “È una serata tranquilla, vestiti casual”.

Marco Mengoni, i siparietti finiscono nei meme

Marco Mengoni ha condotto in modo eccellente la prima serata del Festival di Sanremo 2024, accanto ad Amadeus. Il cantante, infatti, ha dimostrato tutta la sua bravura nel campo, al di là del talento musicale. L’artista è stato anche protagonista di alcuni siparietti con Amadeus, che si sono trasformati in dei meme:

“Io che conto i giorni che mi separano dalle ferie. Quanti ne mancano?”

“Io: certo che mi basta il bagaglio a mano, sempre io in aeroporto”

“Io alle medie quanto avevo musica, tecnica, arte ed educazione fisica nello stesso giorno”

“Amore mi potresti tenere un attimo le cose?”

Anche il momento di vicinanza tra Marco Mengoni e Mahmood è stato molto commentato sul web: “Quando il ragazzo che mi piaceva alle medie mi sfiorava per sbaglio con lo zaino”.

Look dei cantanti in gara, i meme

I Ricchi e poveri hanno scelto per il loro ingresso sul palco del Festival di Sanremo un outfit che era già di per sé un meme vivente. Infiocchetti per le feste, i cantanti sono stati colpiti dall’ironia del web: “Quando accompagno i miei figli a casa dei nonni per un weekend”

Ma anche altri look hanno attirato l’attenzione degli utenti: “Gianluca Ginoble per l’8 ‘e coppe”.

“Quando ti compri il vestito per i prossimi dieci matrimoni”

“Io: Mi piacciono gli uomini teneri ma anche virili, lui”

Diodato, la canzone più protagonista dei meme

Dopo la prima serata, la cantante che è in testa alla classifica del Festival di Sanremo è Loredana Bertè, ma, nel mondo dei social, la canzone più protagonista dei meme è quella di Diodato, dal titolo molto diretto Ti muovi: “Quando arrivi sotto casa della tua amica ma non è ancora pronta”.