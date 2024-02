Fantasanremo, i punti della prima serata: Dargen D’Amico da record

Fonte: IPA Dargen D'Amico durante la prima serata di "Sanremo 2024"

Anche quest’anno il Festival di Sanremo ci regala, oltre a tanta buona musica, momenti di intrattenimento grazie alla simpatia travolgente del duo Amadeus-Fiorello e dei tanti artisti e artiste che animano il palco del teatro Ariston. Immancabili anche le piccole grandi azioni che i cantanti in gara compiono sul palco e non per portare a casa i punti del Fantasanremo, il gioco che dal 2020 diverte gli spettatori del festival. Ecco i punteggi ottenuti dai cantanti dopo la prima serata di Sanremo 2024.

Fantasanremo, i punti ottenuti durante la prima serata

Tra le grandi forme d’intrattenimento della kermesse sanremese è sicuramente degna di nota il Fantasanremo. Nato nel 2020, è un gioco in cui gli spettatori di Sanremo creando una squadra formata da 5 artisti in gara che, durante la settimana del festival possono ottenere bonus e malus sulla base di ciò che fanno e dicono sul palco. Alla fine di ogni serata, gli organizzatori del gioco calcolano il punteggio di ogni artista, decretando chi, oltre ad aver regalato la propria esibizione, ha dato più spettacolo. Un gioco che quest’anno è arrivato a ottenere ben 2.656.000 utenti iscritti, un milione in più rispetto all’anno scorso. I cantanti, da parte loro, non hanno deluso le aspettative dei propri fantallenatori.

Per ciò che riguarda la prima serata del festival, i cantanti hanno infatti deciso di fare il possibile per ottenere più bonus possibili. Vincitore indiscusso è Dargen D’Amico, che con i suoi 115 punti ha ottenuto il suo personalissimo bonus amarcord per gli occhiali da sole, ha abbracciato e battuto il cinque ad Amadeus e, dopo essere sceso in platea, ha concluso la sua esibizione ringraziando e lanciando un importante appello pacifista.

Il secondo posto della classifica della prima serata va ai La Sad, il trio inizialmente molto criticato, che ha portato Autodistruttivo e ottenuto un incredibile totale di 85 punti bonus anche grazie al messaggio di sensibilizzazione al fenomeno del suicidio e autolesionismo che ha molto colpito gli spettatori.

Medaglia di bronzo per l’iconica Loredana Bertè, che oltre a vincere il primo posto della classifica ufficiale dei brani, tra una standing ovation parziale e una sciarpa ufficiale del gioco in bella mostra nello studio di Rai Radio 2 ha guadagnato 75 punti al Fantasanremo.

Fantasanremo, la classifica completa della prima serata

Ecco la classifica completa dei punteggi che i cantanti hanno ottenuto al Fantasanremo durante la prima serata di Festival: