Ascolti tv del 6 febbraio: prima serata di Sanremo 2024

Fonte: Getty Images Amadeus e Marco Mengoni conducono Sanremo 2024: ascolti tv del 6 febbraio

Martedì 6 febbraio tutti incollati davanti alla tv per vedere su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2024, il quarto di fila condotto da Amadeus. Con lui l’immancabile Fiorello insieme alla sua squadra di Viva Rai2! e Alessia Marcuzzi.

Non c’è nulla che tenga quando inizia il Festival e nella prima serata di Sanremo 2024 Marco Mengoni brilla tra le stelle e fa sognare tutti, mentre la gara entra nel vivo e i 30 cantanti si esibiscono sul palco dell’Ariston, ma Angelina Mango è già data per vincitrici. Anzi in molti quest’anno vorrebbero un podio tutto al femminile.

Oltre a Sanremo 2024, la programmazione tv ha offerto ben poco. Su Italia 1 vanno in onda le indagini delle Iene, mentre su Rai 3 il film con Edoardo Leo, Smetto quando voglio. Su Rete 4 torna l’appuntamento con Bianca Berlinguer che conduce È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 6 febbraio

Su Rai 1 il Festival di Sanremo 2024, la prima serata incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 6 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati del 6 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Caro Marziano raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

Dalle 10 tutti i dati di ascolto del 6 febbraio e della prima serata di Sanremo 2024