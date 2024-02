Ascolti tv del 20 febbraio: l’Inter in Champions o il romanticismo di Céline Dion

Fonte: Getty Images Céline Dion, ascolti tv 20 febbraio 2024

Martedì sera, 20 febbraio, Rai 1 ha trasmesso il biopic su Céline Dion, Aline – La voce dell’amore, mentre su Canale 5 protagonista è il calcio con la partita di Champions Inter-Atletico Madrid.

Nel Québec, in Canada, sul finire degli anni Sessanta, Sylvette e Anglomard danno il benvenuto alla loro quattordicesima figlia, Aline. Lei è un talento naturale, non ha mai studiato canto, ma ha il dono di una voce straordinaria. Così inizia l’epopea di una delle cantanti più famose al mondo, Céline Dion, che viene raccontata nel film, dai toni della commedia romantica, Aline – La voce dell’amore, con Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers, Jean-Noël Brouté, in onda in prima serata su Rai 1.

Su Italia 1 invece tornano Le Iene condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: la cantante Annalisa e l’attrice Pilar Fogliati.

Rai 3 rende omaggio a Troisi con il documentario Buon compleanno Massimo. Mentre su Rai 2 Nek conduce Dalla strada al palco, lo show che porta in tv il mondo degli artisti di strada. Passanti importanti della prima puntata sono Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni. Infine su Rete 4 l’appuntamento è con la Berlinguer e il suo È sempre cartabianca.

Prima serata, ascolti tv del 20 febbraio: vince l’Inter anche negli ascolti

Su Rai 1 Aline – La voce dell’amore incolla al piccolo schermo 2.315.000 spettatori pari al 12.65% di share mentre su Canale 5 la Champions con la vittoria dell’Inter piace a 5.402.000 spettatori pari al 24.83%; su Rete 4 È sempre cartabianca raggiunge 720.000 spettatori con il 4.68% di share, su Rai 3 Buon compleanno Massimo interessa a 721.000 spettatori pari ad uno share del 3.41%. Su Italia 1 Le Iene appassiona 1.468.000 spettatori pari al 9.86%. Su Rai 2 Dalla Strada al Palco ha convinto 1.027.000 spettatori pari al 6.07% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.215.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su Tv8 La memoria del cuore segna 291.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Terrybilmente divagante ha raccolto 439.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 20 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.655.000 spettatori (21.77%) mentre Affari Tuoi è seguito da 5.075.000 spettatori (21.78%). Su Canale5 Striscia la Notizia ha una media di 3.815.000 spettatori con uno share del 17.59%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 620.000 spettatori con il 2.63%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 1.457.000 spettatori con il 6.46%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa 1.385.000 spettatori (6.33%) e Un Posto al Sole piace a 1.571.000 spettatori (6.73%). Su Rete4 Prima di Domani raduna 826.000 individui all’ascolto pari al 3.64%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.665.000 spettatori (7.25%). Su Tv8 100% Italia appassiona 429.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 656.000 spettatori con il 2.8%.

Il preserale, dati del 2o febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di3.606.000 spettatori (24.73%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.930.000 spettatori (27.18%). Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.220.000 spettatori (16.54%) mentre Avanti un Altro! intrattiene 3.537.000 spettatori (20.78%).

Su Rai2 Castle ha raccolto 624.000 spettatori (3.73%) nel primo episodio e 765.000 spettatori (3.78%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 440.000 spettatori con il 2.84% e C.S.I. Miami ha collezionato 611.000 spettatori con il 3.12%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.564.000 spettatori con il 13.51%. Blob segna 1.182.000 spettatori con il 5.66% mentre Caro Marziano colleziona 1.346.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 531.000 individui all’ascolto (2.6%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 180.000 spettatori (1.08%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 290.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Little Big Italy sigla 277.000 spettatori (2.2%) mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 514.000 spettatori con il 2.6%.