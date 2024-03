Fonte: Claudio Iannone Da sinistra: Lunetta Savino, Anna Bobulova, Miriam Dalmazio in "Studio Battaglia 2"

Studio Battaglia 2 ha debuttato in prima serata su Rai 1 martedì 19 marzo. Il ritorno di Barbora Bobulova nei panni di Anna Battaglia non ha tradito le aspettative. Anche se la fiction si è dovuta scontrare a colpi di share con la serie tv Incastrati su Canale 5, mentre su Italia 1 andavano in onda Le Iene.

Su Rai 1 è andata in onda la prima di tre puntate della seconda stagione di Studio Battaglia che mostra le sorelle Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio) che, insieme alla madre Marina (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA A LUNETTA SAVINO), tornano a lavorare nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander liberarsi di lei si rivela più arduo del previsto.

Per Anna, travolta dalla passione per Massimo alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia. Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola, la sorella minore, neo-sposa, racconta un modo diverso di vivere la quotidianità, alle prese con le difficoltà della vita adulta, la lotta per affrancarsi dalla famiglia e il costo folle degli affitti milanesi.

La prima puntata di Studio Battaglia 2 non delude le aspettative e in effetti i risultati si vedono anche a livello di numeri. È semplicemente un trionfo con il 20,2% di share. Gli altri canali faticano a stare dietro alla fiction di Rai1. La passione è al centro della trama: passione per il lavoro, passione amorosa, passione anche nel senso di sofferenza per la perdita di un bimbo mai nato.

Su Canale 5 Ficarra e Picone sono i protagonisti di Incastrati. Valentino e Salvo sono due sfortunati tecnici TV. Durante una normalissima giornata di lavoro arrivano a casa del commercialista Gambino e ne scoprono il cadavere. Temendo di essere accusati dell’omicidio, cercano di eliminare ogni loro traccia.

Prima serata, ascolti tv del 19 marzo: Studio Battaglia 2 trionfa

Su Rai 1 Studio Battaglia incolla al piccolo schermo 3.394.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 la fiction in replica Incastrati, con Ficarra e Picone, diverte 1.531.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco è seguito da 1.019.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 746.000 e il 3.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.174.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 10.2% (Cosa vi siete persi: 538.000 – 12.3%). Su Rai3 Petrolio raduna 455.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 708.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.213.000 spettatori con uno share del 7.5% (Più: 412.000 – 6.2%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free raduna 525.000 spettatori con il 2.8% (episodio in replica in seconda serata a 331.000 e il 2.8%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali è seguito da 286.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata: 132.000 – 1.3%)

Access Prime Time, dati del 19 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.716.000 spettatori (23.2%) e Affari Tuoi conquista 5.834.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguito da 3.160.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post segna 464.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine appassiona 1.331.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.260.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.672.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Stasera Italia ottiene 682.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia è seguito da 464.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 535.000 spettatori (2.6%).

Il preserale, dati del 19 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.247.000 spettatori pari al 24.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.436.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 1.973.000 spettatori (16.6%) mentre Avanti un Altro! è seguito da 3.385.000 spettatori (21.7%).

Su Rai2 NCIS raccoglie 425.000 spettatori (2.7%). SWAT ottiene 482.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 338.000 spettatori con il 2.4% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 547.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.389.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 983.000 spettatori pari al 5.2% e Generazione Bellezza piace a 1.033.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 533.000 spettatori (2.8%). Su La7 Bull raduna 106.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 312.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 430.000 spettatori (2.6%).