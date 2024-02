Ascolti tv del 7 febbraio: la seconda serata di Sanremo 2024 supera il 60% di share

Fonte: Getty Images Giorgia e Amadeus, dati di ascolto della seconda serata di Sanremo 2024

Mercoledì 7 febbraio su Rai 1 la seconda serata di Sanremo 2024, conduce Amadeus con Giorgia, è la scelta della maggior parte degli italiani. Anche se questa volta Canale 5 ha provato a rubare l’audience programmando Terra Amara.

Il festival di Sanremo è entrato nel vivo. Dopo il debutto, i cantanti in gara tornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Per la seconda serata Amadeus ha potuto contare sull’aiuto di Giorgia, elegantissima in Dior. Grande momento quello con John Travolta, super star a Sanremo 2024. Non ci sono scuse, se si è rimasti a casa, non si è potuto fare a meno di guardare la kermesse canora più famosa. E poi tutti attendono il momento in cui Fiorello fa il suo siparietto.

Il resto della programmazione televisiva offriva su Canale 5 una nuova puntata di Terra Amara dove a tenere il fiato sospeso è Fikret e le sue vicende amorose. Su Rai 3 va in onda Speciale Chi l’ha visto? dove sono mostrare delle immagini inedite sul caso della morte di Liliana Resinovich. Mentre su Rete 4 torna Fuori dal Coro con Mario Giordano che ha perso una delle sue giornaliste Carlotta Dessì.

Prima serata, ascolti tv del 7 febbraio: seconda serata Sanremo al top

Su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo incolla al piccolo schermo 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share, preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:11, a 11.631.000 spettatori e il 47.44%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:17 alle 23:29, ha raccolto 13.434.000 spettatori (57.64%) mentre la seconda parte, dalle 23:32 alle 01:33, ha raccolto 6.899.000 spettatori (66.2%). All’interno il TG1 60 secondi delle 23:47 ha informato 9.278.000 spettatori (61.12%).

Mentre su Canale 5 Terra Amara piace a 2.289.000 spettatori con uno share del 10.13%.; su Rete 4 Fuori dal Coro raggiunge 551.000 spettatori (2.93%), su Rai 3 Chi l’ha visto? Speciale interessa a 1.208.000 spettatori pari al 5.63%. Su Italia 1 Bus 657 appassiona 650.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 2 N.C.I.S. piace a 403.000 spettatori (1.59%) mentre N.C.I.S. Hawai’i si porta a 364.000 spettatori (1.58%) e N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 389.000 spettatori (2.06%). Su La7 Doc – Sacrificate Cassino interessa 370.000 spettatori e l’1.62%. Su Tv8 Trappola in alto mare piace a 218.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Prometheus registra 173.000 spettatori con lo 0.8%.

Access Prime Time, dati del 7 febbraio

Su Rai 1 Prima Festival raggiunge 8.388.000 spettatori con il 37.14%; Striscia la notizia su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 2.645.000 spettatori pari al 10.59%. Su Rai2 TG2 Post interessa 320.000 spettatori (1.26%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace mediamente a 1.183.000 spettatori (4.88%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa 1.297.000 spettatori (5.61%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.582.000 spettatori (6.32%). Su Rete4 Prima di Domani interessa 477.000 spettatori pari all’1.98% (breve presentazione a 175.000 e lo 0.82%). Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.210.000 spettatori (4.96%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 296.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 481.000 spettatori (2%).

Il preserale, dati del 7 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.186.000 spettatori pari al 27.71% mentre L’Eredità è visto da 5.358.000 spettatori pari al 29.92%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.407.000 spettatori (17.26%) mentre Avanti un Altro! ha raccolto 3.507.000 spettatori (20.62%). Su Rai2 i World Aquatics: Nuoto Artistico interessano 293.000 spettatori (2.24%) con la finale di solo libero maschile. Radio2 Social Club segna 296.000 spettatori (1.72%) mentre Castle è seguito da 555.000 spettatori (2.78%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 457.000 spettatori con il 2.9% mentre C.S.I. Miami raduna 697.000 spettatori con il 3.58%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.472.000 spettatori pari al 13.21%. Blob raccoglie 1.184.000 spettatori pari al 5.82% e Caro Marziano piace a 1.326.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 459.000 spettatori (2.34%). Su La7 Padre Brown raduna 272.000 spettatori (1.63%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 279.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori (2.3%).