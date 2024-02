Ascolti tv del 21 febbraio: torna il Festival di Sanremo ma il GF non ha paura

Fonte: IPA Amadeus e Fiorello

È ancora Sanremo su Rai 1 il 21 febbraio in prima serata. Infatti, il Festival della canzone italiana torna con un documentario per celebrare l’evento televisivo più importante dell’anno. Ma Alfonso Signorini non si spaventa e rilancia col suo Grande Fratello su Canale 5.

Perché Sanremo è Sanremo, questo è il titolo del documentario proposto da Rai 1 dove, dopo il successo della 74esima edizione, viene ripercorsa la storia della kermesse, i grandi successi, gli scandali, ma anche un evento drammatico e le pesanti polemiche. E poi, gli eventi politici e i fatti di cronaca che hanno attraversato l’Italia durante le varie edizioni, in un caleidoscopio di storie, canzoni , personaggi e comparse, raggruppate in un unico grande racconto popolare.

Su Rai 2 invece sono andati in onda i nuovi episodi di Mare Fuori 4 (leggi la nostra intervista a Maddalena Stornaiuolo), mentre al Grande Fratello è di nuovo al centro dell’attenzione Beatrice Luzzi.

Il mistero della morte di Liliana Resinovich è al centro della puntata di Chi l’ha visto?, su Rai 3. Ospite in studio Claudio Sterpin, che parla della telefonata intercorsa tra lui e Sebastiano Visintin. E poi, la strage di Fidene: quattro vittime durante una riunione condominiale. La mattanza poteva essere evitata?. La risposta Mediaset è su Rete 4 con Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro.

Prima serata, ascolti tv del 21 febbraio: Grande Fratello batte Sanremo

Su Rai 1 Perché Sanremo è Sanremo? ha conquistato 1.607.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello intrattiene 2.218.000 spettatori con uno share del 17.5% (Night a 988.000 e il 24.3%, Live a 630.000 e il 18.1%). Su Rai2 la seconda puntata di Mare Fuori 4 appassiona 1.198.000 spettatori pari al 7.2% di share.

Su Italia1 Taken – La vendetta è seguito da 1.414.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.450.000 – 7.1%), Chi l’ha Visto? interessa 1.707.000 spettatori pari al 10.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare – La violenza su Artemisia Gentileschi in replica ottiene 859.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent in prima tv arriva a 619.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove Colpevole d’innocenza sigla 434.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 21 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti 4.669.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi conquista 5.263.000 spettatori con il 25.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia piace a 2.917.000 spettatori pari al 13.9%. Su Rai2 TG2 Post sigla 781.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine totalizza 1.472.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.459.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.694.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 729.000 spettatori pari al 3.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.689.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 506.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 677.000 spettatori (3.2%).

Il preserale, dati del 21 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.344.000 spettatori pari al 23.6% mentre L’Eredità è visto da 4.623.000 spettatori pari al 26.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! intrattiene 2.309.000 spettatori (17.7%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.466.000 spettatori (21.1%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 365.000 spettatori (3.2%) mentre TG Sport Sera piace a 481.000 spettatori con il 3.7%. Castle ottiene 553.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 727.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 368.000 spettatori con il 2.4% mentre C.S.I. Miami piace a 685.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.396.000 spettatori pari al 13.2%. Blob raccoglie 1.104.000 spettatori pari al 5.5% e Caro Marziano interessa 1.173.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 536.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown raduna 226.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 363.000 spettatori (2.1%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 650.000 spettatori (3.4%).