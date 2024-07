Ascolti tv del 2 luglio, gli Europei 2024 su Rai 1. Ma Sissi non delude mai

Fonte: Getty Images Romy Schneider è Sissi

La battaglia degli ascolti tv del 2 luglio vede ancora in sfida gli Europei 2024 con la partita Austria contro Turchia su Rai 1. Mentre su Rai 3 La Principessa Sissi, il film con Romy Schneider, non delude mai. Su Italia 1 Le Iene presentano – Inside sono tornate sul caso di Olindo e Rosa.

Gli Europei 2024 sono ancora i protagonisti della prima serata di Rai 1 con la partita Austria-Turchia dopo l’impennata dello share quando è sceso in campo Cristiano Ronaldo, lunedì primo luglio.

Su Rai 3 invece è andato in onda il primo film della trilogia dedicata a Sissi. Si tratta dei cult movie con protagonista una giovanissima Romy Schneider, realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka.

Su Italia 1 la puntata de Le Iene presentano – Inside è dedicata a Rosa e Olindo e indaga sui motivi che possono portare alla loro assoluzione. Su Rete 4 è andata in onda l’ultima puntata di È sempre cartabianca con Bianca Berlinguer. Si è parlato dei temi che animano il dibattito politico con particolare attenzione agli equilibri internazionali, dalla scelta dei nuovi vertici europei ai risultati del primo turno delle elezioni francesi fino alla complessa situazione degli Stati Uniti, dove la corsa alla Casa Bianca è segnata in maniera decisiva dal duello tra Joe Biden e Donald Trump. Focus anche sulle disparità economiche che caratterizzano il nostro Paese.

Prima serata, ascolti tv del 2 luglio: vincono sempre gli Euro 2024. Berlinguer chiude al 6%

Su Rai 1 gli Euro 2024 con Austria-Turchia incolla al piccolo schermo 4.863.000 spettatori pari al 27.5% di share. Su Canale5 La Scelta: The Choice piace a 1.625.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito ottiene 933.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Le Iene presentano Inside ha interessato 853.000 spettatori pari al 7.4%.

Su Rai3 La Principessa Sissi appassiona 990.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 831.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Il Momento di Uccidere raccoglie 506.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 4 Matrimoni in Italia attira 390.000 spettatori con il 2.2% (episodio in replica in seconda serata a 317.000 e il 2.8%). Sul Nove Prima o Poi Mi Sposo raccoglie 302.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 2 luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 2.233.000 spettatori pari al 12.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 595.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.307.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Viaggio in Italia totalizza 895.000 spettatori pari al 5.3%. Un Posto al Sole appassiona 1.377.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera interessa 737.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 794.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 1.315.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti in replica raduna 389.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 607.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv Preserale, dati del 2 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.292.000 spettatori pari al 21.3% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.267.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.194.000 spettatori (11.9%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.833.000 spettatori (14.3%).

Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 285.000 spettatori (2.3%). SWAT ottiene 368.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 416.000 spettatori con il 3.6% e F.B.I Most Wanted appassiona 493.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.961.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 764.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 505.000 spettatori (3.2%). Su La7 – dalle 19.31 alle 19.51 – Il Palio di Siena – La Corsa raduna 860.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 262.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 475.000 spettatori (3.1%).