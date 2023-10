Il fantasma dell’Imperatrice Sissi si aggira a Belluno, precisamente in piazza Duomo e nei corridoi del Palazzo Comunale, noto come Palazzo Rosso, dal gusto romantico e neogotico, ideale per ospitare spettri e altre inquietanti ospiti. La sua presenza è stata confermata qualche anno fa da esperti del settore, acchiappafantasmi che sono venuti da diverse parti d’Europa per indagare sugli avvistamenti.

Il fantasma di Sissi si aggira per Belluno

Mentre il fantasma della Regina Elisabetta sta nel suo castello di Balmoral, pare che Sissi abbia deciso di abitare Palazzo Rosso nel 2018. O meglio in quell’anno ci fu un importante avvistamento dell’Imperatrice con tanto di profezia. Il Gazzettino riportò il racconto del presidente dell’Associazione National Ghost Uncover, Massimo Merendi, che si interessò della vicenda dopo che una donna chiese informazioni su dove si trovava il Municipio e poi vi entrò attraversando il muro.

Era una sera di fine aprile 2018, verso le 21.30, tre persone stavano passeggiando in Piazza Duomo a Belluno e furono avvicinate da una donna: “Era alta circa 1 metro e 90, indossava una lunga veste leggera e molto ricercata, era coperta da uno scialle scuro e portava un cappello racconta . Si è presentata dicendo di essere la duchessa Wittelsbach di Baviera, ha quindi chiesto dove fosse il municipio, ha detto di trovarsi bene a Belluno e infine ha lasciato una profezia e l’appuntamento ad una sera di luglio del 2019″.

I tre che ebbero lo straordinario incontro non notarono nulla di particolare, se non che la donna era vestita in modo eccentrico. Nulla li avrebbe turbati, ma quando l’hanno vista attraversare il muro un brivido li ha scossi.

Quello del 2018 non sarebbe il primo avvistamento di Sissi a Belluno. Pare che l’imperatrice vi soggiorni dal 2006. Sono almeno 18 le testimonianze raccolte sulla sua presenza dentro e nei dintorni di Palazzo Rosso. E l’esperto non ha dubbi che si tratti proprio di Sissi, magnificamente interpretata negli Anni 50 del Novecento da Romy Schneider in una trilogia di film che è diventata un cult.

Da allora si sono susseguite numerose pellicole e fiction sull’Imperatrice. Anche la nostra Cristiana Capotondi l’ha rappresentata. Mentre nel 2022 è uscito Il corsetto dell’imperatrice che racconta l’ossessione per la bellezza di una Elisabetta di Baviera ormai quarantenne che ha paura di invecchiare.

La storia di Palazzo Rosso

Ma tornando per un attimo all’inquietante presenza bellunese di Sissi, la moglie di Franz Ferdinand ha scelto come dimora un palazzo dalla lunga storia. Affacciato da un lato su Piazza Duomo e dall’altro sul fiume Piave con vista sulle Dolomiti, le origini del Palazzo comunale risalgono al XIII secolo. Fu ricostruito nel 1476. Era decorato con stemmi e busti dei rettori veneti, ora inseriti sul muro di facciata dell’attuale struttura, costruita da Giuseppe Segusini tra 1834 e 1835 rifacendosi allo stile neogotico veneziano.

Il nome Palazzo Rosso deriva dal colore delle mura. All’interno, nella sala consigliare, è conservato un ciclo di affreschi di Giovanni De Min che narra le gesta medievali di Belluno e una serie di ritratti di cittadini illustri, realizzati da Antonio Tessari.