è la Regina della Spagna già da quasi dieci anni. La regnante, infatti, è salita al trono, insieme al marito Filippo VI, dopo l'abdicazione del suocero, Juan Carlos I, avvenuta il 19 giugno 2014. Da allora l'ex giornalista ha dimostrato ampiamente di essere in grado di sostenere il ruolo di prima donna del paese ed è universalmente riconosciuta, anche, come esperta di stile per i suoi look sempre azzeccati . Anche di recente, Letizia di Spagna ha scelto un outfit elegante ma d'effetto per presenziare al concerto In Memoriam.