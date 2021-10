Halloween night: idee per un look… da paura e sostenibile!

Non so cosa mettermi ad Halloween: vorrei usare qualcosa che ho già, mi dai un consiglio?

Sta per arrivare la notte più paurosa dell’anno: Halloween! Cosa indossare? Ecco qualche idea di look per voi!

Premessa

In genere, quando si tratta di travestimenti, si corre nei negozi ad acquistare questo o quello, appositamente per la festa in questione. Molto spesso gli acquisti sono destinati a restare nell’armadio, facendo volume per niente e finendo magari per essere gettati via… per poi essere riacquistati un paio di anni dopo, perché servono di nuovo. Perché invece non pensare ad un outfit da Halloween composto da pezzi che possano essere indossati anche in altri momenti dell’anno? Si potrebbero creare dei look con capi che già indossiamo o anche con acquisti ad hoc, ma presi con l’obiettivo di portarli anche in altri contesti, in modo da sfruttarli al massimo. Alla fine, il senso di un guardaroba funzionale e sostenibile è proprio questo: usare al massimo quello che abbiamo!

Halloween night, idee di look sostenibili: l’abito in maglia

L’abito in maglia, sia aderente che morbido, se lo scegliete in nero, sarà portabile sia la notte di Halloween che in una qualunque giornata invernale! Vi basterà cambiare gli accessori. Ad Halloween potrete mettere anfibi neri o stivali cuissardes al ginocchio, oppure, se il look che cercate è un po’ in stile Mercoledì Addams, potete mettere calze velate, una camicetta bianca e un paio di Mary Jane nere.

Halloween night, idee di look sostenibili: l’abito lungo

L’abito nero lungo si presta benissimo per interpretare Morticia Addams, una strega, ma anche la sposa cadavere: ovviamente il make up qui farà la parte del leone! Base chiarissima, occhi nerissimi e rossetto rosso sono imprescindibili per il primo look, mentre per il secondo e il terzo le occhiaie e il trucco emaciato funzioneranno, insieme magari ad un cappello a punta. Anche qui, sono gli accessori che vi permettono di gestirvi il look a tema festa o no. Per Halloween, potete mettere stiletto nere e un mantello, mentre per sdrammatizzare l’abito in un contesto quotidiano, potete portare bikers o anfibi e sovrapporre un gilet lungo.

Halloween night, idee di look sostenibili: il capo a stelline

Un abitino o una gonna in fantasia a stelle è una bella idea per Halloween! Con calze nere, mantello e cappello a punta sarete una perfetta strega, in ufficio invece potrete mettere quei capi con calze nere coprenti, una camicia bianca e mocassini con la suola chunky.