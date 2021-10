I costumi di Halloween dell’anno sono ispirati alla serie Netflix del momento

È tempo di pensare ad Halloween, una delle feste più attese (e divertenti) dell’anno. Mai come stavolta i costumi saranno davvero terrificanti: in molti sono alla ricerca della maschera perfetta, ispirandosi al mondo delle serie tv. E il pensiero vola immediatamente a quello che si è rivelato – in maniera del tutto inaspettata – lo show Netflix di maggior successo. Stiamo parlando di Squid Game, naturalmente: tutti ne vanno pazzi, e siamo pronti a scommettere che i suoi costumi saranno quelli più indossati ad Halloween (e probabilmente anche al prossimo Carnevale).

Halloween, i costumi ispirati a Squid Game

La serie tv sudcoreana ha riscosso ampi consensi in tutto il mondo, con le sue atmosfere ricche di inquietudine e le scene cruente. Un gioco mortale, quello di Squid Game, che potrebbe essere d’ispirazione per il prossimo Halloween. È già caccia al costume perfetto, traendo spunto dai personaggi che compaiono nello show. Si tratta in effetti di un’idea originale e diversa dal solito, che richiede solo un po’ di fantasia. Nella maggior parte dei casi è infatti possibile ricreare in casa le maschere che abbiamo visto in tv – magari con l’aggiunta di qualche accessorio da acquistare comodamente online.

Uno dei travestimenti più bizzarri è, ad esempio, quello da bambola. Nonostante l’aspetto da bambina innocente (o forse proprio grazie a quello), è uno dei personaggi più angoscianti della serie tv. Saranno sufficienti una parrucca scura o dei capelli abbastanza lunghi per fare due codini, un abitino arancione e una maglia gialla da indossare sotto. Il tocco in più: ballerine nere e calzini bianchi sino al polpaccio. E, ovviamente, la maschera che rappresenta l’inquietante viso da bambina.

Maschera bambola Squid Game

Preferite indossare i panni della guardia? Anche in questo caso potrete organizzarvi in maniera low cost: una tuta fucsia con il cappuccio e una cinta nera saranno una buona base di partenza, e non vi resterà che aggiungere la maschera da scherma con il simbolo che preferite (tra cerchio, triangolo e quadrato). Se nel vostro armadio non c’è nulla di simile, potrete acquistare l’intero costume già dotato di ogni dettaglio: poca fatica, massima resa.

Costume da guardia

Uno dei travestimenti che probabilmente si vedrà di più per la prossima festa di Halloween è quello dei veri protagonisti di Squid Game: i concorrenti del letale gioco. Potrete ricrearlo in casa senza troppa fatica, indossando una tuta verde e una maglietta bianca a maniche corte, abbinando il tutto ad un paio di slip-on bianche proprio come quelle viste nella serie tv. Certo, non tutti hanno una tuta verde nel guardaroba. Per questo potrete acquistare direttamente il costume completo, il quale ha un ulteriore pregio: vanta persino il numero sul petto.

Costume da giocatore

Infine, un costume davvero da brivido. Stiamo parlando di quello di Frontman, il misterioso leader che guida l’intero gioco. Per replicare il suo travestimento, sarà sufficiente scovare un lungo impermeabile nero con cappuccio e indossare la maschera che tratteggia i lineamenti marcati di cui abbiamo iniziato ad aver timore proprio guardando Squid Game.

Maschera di Frontman

