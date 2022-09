Fonte: Unsplash Ecco cos'è l'upcycling e perché dovremmo farlo tutti

Che cos’è l’upcycling? In un mondo votato alla velocità del consumo e della produzione, imparare a fare le cose con calma e a pensare ad una seconda vita per gli oggetto che adoperiamo ogni giorno potrebbe essere un modo per prenderci cura del nostro bistrattato pianeta.

Cos’è l’upcycling

Fare upcycling significa letteralmente rendere qualcosa che sarebbe destinato alla pattumiera non solo utilizzabile, ma perfino migliore di quello che era in partenza. La differenza con il riciclo infatti è questa: quando ricicliamo, trasformiamo la materia prima di un determinato oggetto in modo che diventi un altro oggetto realizzato nello stesso materiale. Ad esempio, un giornale o uno scatolone può essere riciclato per creare nuova carta con cui verrà fabbricato un nuovo giornale. Stessa cosa vale per il vetro. Il PET delle bottiglie viene riciclato per produrre altre bottiglie in PET, ma anche fibre tessili in poliestere. Parliamo sempre quindi di materiali.

Con l’upcycling invece è diverso: non cambiamo “lo stato” dell’oggetto di partenza. Lo trasformiamo in qualcos’altro per evitare di gettarlo via, molto spesso facendolo diventare migliore di quello che era (da qui il termine up-cycling).

Esempi di upcycling

Esempi pratici di upcycling si trovano negli ambiti più disparati e possono essere spesso replicati in ambiente domestico.

Capi di abbigliamento

I jeans logorati sulle ginocchia o irrimediabilmente strappati possono diventare un paio di shorts, mentre, per i bambini più piccoli, i leggins bucati possono diventare dei ciclisti o dei pantaloncini per l’asilo. La camicia a cui abbiamo macchiato una manica può essere tinta in lavatrice e cambiare colore. La vecchia camicia del marito può essere riadattata per diventare una camicia da donna. Un vecchio maglione può diventare un copri cuscino… e via dicendo.

Oggettistica e vuoti da gettare

Tanti oggetti possono cambiare destinazione d’uso in una teoria di upcycling: il vecchio portapenne in latta può diventare un vaso per i fiori, i vasetti vuoti della marmellata o simili possono diventare contenitori per alimenti che vengono venduti sfusi (in questo modo avremo anche una dispensa bella e ordinata!). Le scatole di cartone delle spedizioni possono essere recuperate per lavoretti dei bambini, una vecchia scatola da scarpe può essere ricoperta di tessuto e diventare un contenitore elegante da mettere in soggiorno.

Insomma, l’upcycling è facile, divertente e utile al pianeta: basta solo un pizzico di fantasia!