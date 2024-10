Fonte: iStock Le migliori serie tv da rivedere prima di Halloween

Halloween è alle porte e per entrare nel clima della notte più paurosa dell’anno non c’è niente di meglio che organizzare una maratona di serie TV. Che tu sia un’appassionata di thriller psicologici, di storie di fantasmi o di commedie horror, prepara i popcorn, spegni le luci e lasciati avvolgere dall’atmosfera di Halloween riguardando le migliori serie di paura con le tue amiche. Ecco quelle che, per noi, non possono mancare alla tua lista.

Le migliori serie da rivedere prima di Halloween

“Stranger Things”

Se ami i misteri e apprezzi le atmosfere vintage, Stranger Things è la serie perfetta per prepararti ad Halloween. Ambientata negli anni ’80, racconta la storia di un gruppo di ragazzi che affronta misteri sovrannaturali e creature spaventose, mescolando nostalgia, avventura e horror.

“The Haunting of Hill House”

Ispirata al romanzo di Shirley Jackson, questa miniserie riesce a combinare spavento e dramma familiare in modo straordinario, raccontando la storia di una famiglia che deve fare i conti con i fantasmi del passato e con una casa che nasconde segreti da brividi.

“Mercoledì”

Impossibile non citare anche Mercoledì, la serie tv firmata da Tim Burton, in cui la bellissima e gotica Jenna Ortega veste i panni della giovane Addams. Questa storia mixa macabro, mistero e vicende teen. Con uno stile visivo unico e personaggi memorabili, è un must per Halloween.

Fonte: IPA

“Penny Dreadful”

Questa serie porta in vita i personaggi più iconici della letteratura horror, come Dracula, Frankenstein e Dorian Gray, in un contesto gotico e affascinante. Con atmosfere cupe e trame intricate, Penny Dreadful è ideale per chi cerca storie più profonde e mature, senza però rinunciare al gusto di vedere una bella serie.

“Le terrificanti avventure di Sabrina”

Con un mix di magia, mistero e una buona dose di dark humor, Sabrina è un’ottima scelta per chi cerca qualcosa di più divertente ma comunque con un’atmosfera da brivido. Sabrina vive a Greendale con le sue due zie, portando avanti una vita apparentemente normale. La verità è che Sabrina è in parte una strega e, durante il suo sedicesimo compleanno, giurerà fedeltà al signore oscuro grazie a un rituale che cambierà la sua vita.

“Buffy, l’ammazzavampiri”

Se i cult sono la tua passione, Buffy, l’ammazzavampiri è una serie che non può mancare nella tua lista dei rewatch. Un classico che mescola horror e commedia, seguendo le avventure di Buffy Summers, una giovane cacciatrice di vampiri. La serie affronta temi di amicizia, amore e crescita personale, il tutto con una buona dose di azione e paletti di legno.

Fonte: IPA

“Scream Queens”

Ispirata a Scream, questa serie combina horror e commedia in un modo tutto suo. La storia si concentra sulle vicende di Chanel Oberlin, interpretata da Emma Roberts, presidente della confraternita Kappa Kappa Tau, e delle sue amiche, le Chanels, che devono fare i conti con killer che invadono il campus dell’università. Una parodia del genere horror che renderà l’arrivo di Halloween meno spaventoso.

“The Walking Dead”

Se preferisci gli zombie ai killer e alle streghe, una maratona di The Walking Dead è la scelta giusta per te. Momenti di tensione, scelte morali e legami tra i personaggi che devono fare i conti con una città popolata da morti viventi sono gli ingredienti essenziali che hanno reso questa serie una delle più viste e premiate degli ultimi anni.

“American Horror Story”

Altra serie tv premiatissima e perfetta per immergersi nell’atmosfera da brivido di Halloween è American Horror Story. Ogni stagione di questa serie antologica esplora un tema horror diverso, dalle case infestate agli assassini seriali. Con un cast incredibile, formato da attori come Lady Gaga, ogni episodio è carico di suspense e colpi di scena inaspettati.

Bonus: gli episodi delle serie dedicati a Halloween

Se tu e le tue amiche preferite crogiolarvi nelle vostre serie senza iniziare una vera e propria maratona, potete rivedere i moltissimi episodi a tema Halloween che la maggior parte delle serie tv hanno prodotto nel corso degli anni.

Da How I Met Your Mother, in cui Ted è alla sfrenata ricerca della sua Zucca Supersexy, passando per Community e The Office, che mettono alla prova i propri personaggi in feste di Halloween da brivido, fino agli episodi de I Simpson in cui si possono rivivere sketch horror ispirati a film classici con umorismo e riferimenti iconici. La scelta è davvero molto vasta.