Pantaloni in pelle, quelli autunnali sono chic e comodi. Parola di Anne Hathaway

I pantaloni effetto pelle son un must have di stagione e con questi consigli li potrai indossare dall'alba a notte fonda

Fonte: GettyImages I pantaloni in pelle sono un must have di stagione

Se quando pensi ad un look passe-partout pensi solamente ad un outfit con i jeans, forse non stai considerando la versatilità e comodità dei pantaloni in pelle.

Che siano in vera pelle o in una delle tante alternative vegane, i leather pants sono dei grandissimi alleati per elevare anche l’outfit più noioso e banale e renderlo subito cool e alla moda. Lo sanno bene le celeb come Anne Hathaway, Heidi Klum, ed Emily Ratajkowski, paparazzate con pantaloni in pelle sia dal taglio morbido strategicamente abbinato ad un paio di tacchi che slanciano la figura – come Anne e Heidi – oppure dal taglio slim in un look total leather come Emily. Tutti i look rappresentano appieno il detto ”minimo sforzo, massima resa” e possono essere adatti ad occasioni più o meno formali, semplicemente giocando con gli accessori.

Se Anne Hathaway si è divertita a interpretare ancora una volta la versione stilosa di Andrea Sachs de Il Diavolo veste Prada con una borsetta rossa a forma di cuore del brand Alaïa sulle nuance tono su tono delle slingback di Farfetch, Heidi ha scelto uno stiletto dal tacco molto sensuale e un blazer severo che la fa apparire femminile ma potente al tempo stesso. Per il look tutta pelle di Emily, invece, i fit della parte sopra e della parte sotto sono tutti asciutti e l’occhiale nerissimo aggiunge severità al tutto. Il tocco cool? Le scarpe animalier,

Prova per un attimo a figurarti gli stessi outfit ma con un jeans: apparirebbe tutto molto più scialbo e già visto, non credi? Ecco, è proprio questo il potere dei pantaloni in pelle che forse non stai sfruttando appieno.

Se è il tuo primo paio di pantaloni in pelle, scegli un modello semplice, senza troppi fronzoli, sui toni del nero e del marrone con cui poterti poi sbizzarrire con combinazioni diverse di colore. Se sei una veterana dei leather pants, continua a leggere per scoprire la nostra selezione di modelli fancy e alternativi (tutti al miglior prezzo!).

Pantaloni in pelle basici

Nei pantaloni in pelle, il fit è tutto: questo modello a vita alta e gamba larga valorizza il punto vita e il ”lato b” ma al contempo cade morbido sulla gamba, adattandosi bene ad ogni fisicità. Questo fit è perfetto anche con una scarpa bassa sportiva ed in generale, con un look casual, ma basterà cambiare la scarpa (vedi Heidi!) e saranno il pezzo forte del tuo outfit per una serata fuori con le amiche.

Navneet Pantaloni finta pelle gamba larga

Altro pantalone, altro fit. Questo modello sempre a vita alta può contare su una gamba leggermente più asciutta del modello precedente, delicatamente svasati a scendere (il classico bootcut fit che ritroviamo anche nel jeans).

Le tasche sul retro enfatizzano ancor di più le curve! Bellissimi anche in marrone testa di moro come alternativa al nero.

Lusty chic Pantalone ecopelle bootcut

Se la comodità viene prima di tutto, il modello ideale per te è questo con coulisse ed elastico sul retro (che puoi facilmente camuffare con un maglione o una camicia più lunga). Il classico taglio a sigaretta unito alla texture più opaca dei precedenti, lo rende perfetto anche con un mocassino o una bella slingback in occasioni più formali.

Offerta Vero Moda Pantaloni in pelle coulisse ed elastico

In pelle vegana, né troppo lucido né troppo opaco, né troppo stretto ma nemmeno troppo largo, lungo alla caviglia per cui apprezzato anche dalle figure petite: The Drop con questo modello mette d’accordo davvero tutti! E non sottovalutare l’alternativa color oliva, davvero cool.

The Drop Pantaloni in pelle vegan taglio dritto

Pantaloni in vera pelle

Nonostante le tante alternative in finta pelle di altissima qualità e piacevoli al tatto, c’è chi non resiste al fascino vecchia scuola della vera pelle. Se sei tra questi, ecco un modello che non potrai non amare di un brand giovane e vivace ma molto attento alla qualità, il marchio JJXX. Sono pantaloni in pelle di agnello morbidissima che, come sottolineato dagli utenti, riporta anche l’odore inconfondibile dei capi in pellame. Il prezzo è davvero competitivo! Non farteli sfuggire.

JJXX Jxgrace Pantaloni in pelle straight

Questi sono i veri pantaloni in pelle ( 100% pelle di bufalo) che hanno il classico taglio simil jeans, un pò ruvidi che ci ricordano i modelli usati dai motociclisti. Il modello è unisex e per questo sono perfetti per i look androgeni ”da maschiaccio” ma se ti piace osare puoi abbinarli a qualche accessorio extra femminile (tacchi vertiginosi, camicetta di seta, un rossetto rosso fuoco) e divertirti a giocare di contrasti.

Leader Profi Jeans unisex in pelle di bufalo

E se dai tuoi pantaloni cerchi confort e femminilità, puoi optare per questo modello in pelle morbidissima e lucida che valorizza il ”lato b” e protegge anche dal freddo più pungente.

Fashion Goods Pantaloni in pelle morbida

Pantaloni in pelle fancy

Se i pantaloni in pelle hanno già un posto fisso nel tuo armadio e stai cercando delle alternative ai modelli classici, questo è la selezione per te!

Il burgundy è decisamente il colore della stagione e lo stiamo vedendo in ogni collezione autunnale di quest’anno. Perché non seguire il trend aggiungendo alla tua collezione un modello semplice e versatile proprio di questo colore? Non abbinarlo con il solito nero, opta invece per un marrone (anche questo di gran tendenza!)

Only Pantaloni similpelle burgundy

Cargo sì, pelle…anche! Quando questi due mondi si uniscono, puoi contare su questo paio di pantaloni di Urban Classic con i tipici tasconi del modello cargo sulla coscia, comodissimi per via della coulisse e dell’elastico. Ideali per tutte le fisicità in quanto arrivano fino alla taglia 5XL.

Serata fuori? Ecco un’alternativa sensuale e divertente per un look davvero originale: il pantaloncino corto in vegan leather.

Indossalo con calze spesse oppure velatissime ed abbinale o con un paio di stivali o con dei tacchi. Compensa le gambe scoperte con un pezzo sopra oversize e bilancerai perfettamente il look.

Everbellus Shorts finta pelle

Sei sempre alla ricerca delle migliori offerte moda e beauty su Amazon?

Segui il nostro canale Telegram per non perderti i prodotti migliori al prezzo più conveniente!