Anne Hathaway conferma il ritorno: “Pretty Princess 3” è in lavorazione, la favola continua

Fonte: Getty Images Anne Hathaway, Pretty Princess 3

Anne Hathaway ha finalmente confermato la notizia che tutte stavamo aspettando: Pretty Princess 3 è ufficialmente in lavorazione. Dopo anni di speculazioni e speranze, la celebre attrice ha scelto di farci sognare ancora, riportandoci nel magico mondo di Genovia, quel piccolo regno che ha segnato il suo debutto sul grande schermo e che ha fatto innamorare milioni di fan. Con un post su Instagram, Anne Hathaway ha scatenato l’entusiasmo globale, dichiarando che la favola continua e che i miracoli esistono davvero.

Il ritorno di Anne Hathaway

Con un video nostalgico e divertente, Anne Hathaway ha condiviso momenti iconici dai primi due capitoli della saga, rendendo omaggio a Mia Thermopolis, il personaggio che l’ha consacrata come star internazionale.

Nel video, vediamo l’attrice che prima alza un dito, poi due, fino a raggiungere tre, con un sorriso complice e quel “Shut up!” che tutti ricordiamo dalle scene in cui scopre la sua vera identità di principessa.

Anne Hathaway ha scritto nella didascalia del video: “I miracoli accadono“, seguita da “Back to Genovia” e dall’inequivocabile “La favola continua”, lasciando intendere che il terzo capitolo sarà un vero tuffo nel passato e, allo stesso tempo, un’occasione per raccontare nuovi sviluppi della storia.

Se Pretty Princess ha segnato l’inizio della carriera di Anne Hathaway nel 2001, con il sequel del 2004, Pretty Princess 2 – Matrimonio Reale, l’attrice ha confermato la sua versatilità, abbracciando il ruolo di Mia, una teenager goffa e impacciata che scopre di essere l’erede al trono di un regno lontano. Ora, con Pretty Princess 3 in arrivo, le aspettative sono altissime, soprattutto considerando il team creativo che si occuperà del progetto.

Fonte: Getty Images

La squadra creativa dietro il film

Alla regia di Pretty Princess 3 ci sarà Adele Lim, già conosciuta per il suo lavoro in Crazy Rich Asians e Raya e l’ultimo drago. Lim è una scelta interessante, considerando il suo stile fresco e moderno, capace di bilanciare umorismo e profondità emotiva, un mix perfetto per il tono della saga.

Anche se il cast completo non è ancora stato confermato, Anne Hathaway sarà sicuramente al centro della scena, pronta a riprendere il suo ruolo di Mia Thermopolis, ora una donna adulta con nuove sfide da affrontare.

La produzione è affidata a Debra Martin Chase, che ha già lavorato ai precedenti film della saga. Gli sceneggiatori includeranno Flora Greeson, il cui compito sarà quello di mantenere intatto lo spirito originale della storia, pur introducendo nuovi elementi che possano attirare un pubblico moderno.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul ritorno di Julie Andrews, la leggendaria attrice che ha interpretato la nonna di Mia, la Regina Clarisse Renaldi. Tuttavia, i fan sperano in un suo cameo o in un ruolo significativo, dato che la sua presenza è stata fondamentale nei film precedenti.

Un viaggio di stile tra passato e futuro

Il ritorno di Anne Hathaway nel ruolo di Mia Thermopolis sarà un vero e proprio viaggio di stile. Nei primi due film, abbiamo visto la trasformazione della protagonista da adolescente impacciata a principessa elegante, grazie all’aiuto della sua iconica nonna, la Regina Clarisse. I fan si chiedono ora quale sarà l’evoluzione del suo stile in Pretty Princess 3. Sarà fedele alla tradizione regale di Genovia o sorprenderà con un tocco più moderno e audace?

Considerando il coinvolgimento di Adele Lim, possiamo aspettarci che il film presenti un mix di culture e influenze, proprio come ha fatto in Crazy Rich Asians, dove la moda giocava un ruolo fondamentale nella narrazione. Sarà interessante vedere come Anne Hathaway, con la sua esperienza e il suo occhio per i dettagli, contribuirà alla creazione del guardaroba di Mia, forse scegliendo anche abiti di stilisti emergenti o brand sostenibili, in linea con le sue sensibilità moderne.