Anne Hathaway ha optato per una tuta brillante per il suo ultimo red carpet. Il look comodo può essere copiato proprio da tutte

Fonte: Getty Images Anne Hathaway

Anne Hathaway è una delle attrici di Hollywood più amate e conosciute nel mondo. Balzata agli onori della cronaca grazie al suo ruolo di protagonista nel celebre film Il diavolo veste Prada, l’artista ha al suo attivo una lunga lista di produzioni cinematografiche. Tra le ultime pellicole a cui ha partecipato Anne Hathaway, anche Eileen, un thriller psicologico, che le è valsa una nomination come miglior interpretazione non protagonista agli Independent Spirit Awards del 2024.

L’attrice si è presentata sul red carpet della manifestazione, che ha avuto luogo nel corso dello scorso weekend a Santa Monica, con un look sorprendente ed elegante, ma allo stesso tempo pratico. L’artista, infatti, ha optato per una jumpsuit, completamente ricoperta di paillettes.

Anne Hathaway, il look scintillante

Anne Hathaway con la sua bellezza senza tempo e la sua eleganza innata è sempre fonte d’ispirazione per tutte le donne. I look dell’attrice, infatti, possono essere visti come dei veri e propri spunti di moda da prendere in considerazione, nella scelta dei propri capi d’abbigliamento. Anche nella sua ultima apparizione pubblica, sul red carpet degli Independent Spirit Awards 2024, l’artista ha sfoggiato un look non banale, elegante e, soprattutto, facilmente replicabile.

Infatti agli abiti pomposi e da vera diva, Anne Hathaway ha preferito una jumpsuit bianca scintillante, che faceva brillare, ulteriormente, la sua bellezza mozzafiato. Il capo d’abbigliamento era firmato da Valentino e valorizzava il fisico asciutto della star di Hollywood, slanciando la sua figura, grazie anche al taglio largo dei pantaloni. La tuta elegante era completamente ricoperta da paillettes in tinta, che le donavano un’allure eterea. Sul corpetto, la jumpsuit era animata da dei ricami orizzontali, sempre brillanti.

Niente collane per Anne Hathaway che ha completato il look con un bracciale poco evidente e tanti anelli. Le scarpe, color argento, avevano un plateau importante per slanciare, ulteriormente, la sua esile figura. La star ha deciso di lasciare i suoi capelli sciolti e poco mossi sulle spalle, a incorniciare il viso che ha stregato milioni di ammiratori in tutto il mondo.

Fonte: Getty Images

Anne Hathaway, regina di stile

Anne Hathaway non sbaglia mai un colpo a livello di stile. Di recente, oltre alla jumpsuit ricoperta di paillettes, l’attrice ha sfoggiato altri due look sorprendenti. In occasione della Milano Fashion Week, infatti, l’artista ha sfoggiato un mini dress rosso acceso, disegnato da Versace. L’abito aveva un taglio dritto, animato sui fianchi da alcune onde del tessuto ed era lungo fino al ginocchio. Il vestito dall’allure seducente, fasciava alla perfezione le curve dell’artista.

In seguito, Anne Hathaway ha presenziato anche ai SAG Awards 2024. In questo caso l’attrice ha indossato un abito lungo blu ceruleo con un evidente cinturone in vita. Il vestito presentava un taglio proprio sotto il seno e una scollatura molto profonda. Anne Hathaway ha scelto una collana favolosa per completare il look. L’attrice, infatti, ha indossato al collo un prezioso di Bulgari a forma di serpente. La collana, molto brillante, donava luce a tutto l’outfit. Il colore dell’abito ricordava a tutti il maglioncino che Anne Hathaway sfoggiava sempre nel Diavolo veste Prada, protagonista di una famosissima battuta del film.