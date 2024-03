Anne Hathaway ha scelto un abito corto ricoperto di lustrini per la premiere della commedia romantica The Idea Of You

Anne Hathaway, oltre a essere una delle più apprezzate attrici di Hollywood è anche una vera e propria regina di stile e di bellezza. I look indossati dalla star del cinema, infatti, sono sempre azzeccati e possono essere d’ispirazione per tutte le donne. L’artista, inoltre, riesce sempre a selezionare dei capi che esaltano la sua bellezza naturale.

Anche di recente, Anne Hathaway ha scelto un outfit per un’occasione speciale che metteva in risalto il suo fisico statuario. L’attrice, infatti, ha indossato un abito corto decorato da lustrini che poneva l’accento sulle sue gambe lunghe ed esili.

Anne Hathaway, bellezza mozzafiato in abito corto

Anne Hathaway non delude mai i suoi ammiratori in fatto di look. Gli outfit dell’attrice, infatti, sono sempre azzeccati e riescono a colpire l’attenzione di chi li guarda, senza perdere punti in eleganza. Di recente, infatti, l’artista ha impressionato tutti con un look che chiunque donna potrebbe indossare. Anne Hathaway, infatti, ha indossato una tuta argento, completamente ricoperta da lustrini. In occasione dell’ultima Milano Fashion Week, invece, l’attrice ha optato per un seducente abito rosso, che fasciava le sue curve perfette.

Anche di recente, per la premiere SXSW della commedia romantica The Idea Of You, che la vede protagonista ed è stata prodotta da Gabrielle Union, Anne Hathaway ha scelto un abito che risaltava il suo fisico perfetto. L’attrice ha indossato un vestito corto bianco, con taglio a minigonna. Anche in questo caso l’abito era completamente ricamato con lustrini in tinta e due file di disegni geometrici a specchio color argento. Lo scollo profondo e a cuore del vestito davano un ulteriore tocco seducente all’outfit che faceva letteralmente brillare l’artista sotto le luci dei flash dei fotografi.

Per completare il look giovanile e seducente, Anne Hathaway ha indossato delle scarpe color oro con zeppa e cinturino alla caviglia. I capelli dell’attrice erano sciolti e adagiati sulle spalle, con la sua classica frangetta. L’attrice ha scelto una borsa color argento come i ricami dell’abito e con una catena dorata come tracolla. L’artista non ha indossato alcuna collana, ma solo un bracciale e un anello. Il make up di Anne Hathaway era semplice con un rossetto nude e gli occhi accentuati da un ombretto bianco.

Anne Hathaway, il cambio d’abito

Anne Hathaway è protagonista della pellicola The Idea Of You, dove interpreta una mamma single che inizia una relazione con un ragazzo molto più giovane, star di una boy band. A interpretare il ruolo del partner dell’attrice, Nicholas Galitzine, star di Purple Hearts. L’attore ha sfilato insieme a lei sul red carpet della premiere del film in completo beije e camicia nera.

Per rispondere alle domande del pubblico sulla sua nuova performance, Anne Hathaway ha cambiato outfit, indossando un look molto più casual del precedente ma che sapeva, allo stesso modo, esaltare la sua bellezza statuaria. L’attrice ha optato, infatti, per un jeans con ritagli di tessuto più scuro e un top bianco con scollatura a girocollo. L’orlo della maglietta della star di Hollywood era decorato da un giro di piume in tinta.