In Diario di una principessa era una ragazzina che si scopriva all’improvviso discendente di una famiglia reale; in I segreti di Brockeback Mountain, la moglie tradita di un affascinante cowboy; ne Il diavolo veste Prada una giornalista con il lavoro più ambito al mondo. Nel corso della sua lunga carriera, Anne Hathaway ha interpretato personaggi dalla vita sorprendente e entusiasmante.

Eppure, quella che più di ogni altra è degna di finire sul grande schermo, è la sua di vita, specie quella sentimentale. E il merito è dell’ex fidanzato Raffaello Follieri, italiano genio della truffa, che ha portato l’attrice dentro un vortice di raggiri, fughe e sotterfugi internazionali.

Chi è Raffaello Follieri, genio della truffa

Raffaello Follieri nasce nel 1987 a San Giovanni Rotondo, nell’ospedale dedicato a Padre Pio – e il cattolicesimo ce l’aveva nel destino, in un modo o nell’altro. A circa vent’anni, dalla Puglia si traferisce negli Stati Uniti dove, grazie all’aiuto del padre avvocato, fonda una società di cosmetici. È un bravo venditore, agli americani piace: è elegante, di bell’aspetto, raffinato e così italiano.

È l’uomo giusto al momento giusto o, meglio, finge di esserlo. Per risarcire le numerose vittime di abusi sessuali, la chiesa americana inizia a mettere in vendita numerose proprietà negli States. Follieri è caro amico di Andrea, nipote dell’allora segretario di stato vaticano Angelo Sodano. Si fa regalare della carta intestata dalla Santa Sede e si autoproduce una lettera che lo proclama agente immobiliare esclusivo per il Vaticano.

Nel frattempo, si dedica anche al volontariato e, anche per quel che riguarda la filantropia, Follieri punta in alto. Tra i giovani più promettenti di New York, si fa notare persino dall’allora presidente Bill Clinton, che lo coopta nella propria fondazione benefica e gli affida il compito di acquistare per conto suo un palazzo di proprietà del clero.

Anne Hathaway, la fidanzata perfetta

Anne Hathaway potrebbe avere chiunque, ma sceglie sempre lo stesso tipo di uomo – basta cercare online le foto dei suoi ex, sembrano tutti fratelli. La diva li vuole mori, latini, galanti, ricchi e ben vestiti. Raffaello Follieri rispondeva di tutti i requisiti richiesti: lo conobbe a una festa in casa di amici e si innamorò subito, gli perdonò persino l’essere arrivato con un’ora di ritardo al primo appuntamento.

Lui era innamorato davvero – o forse faceva comodo al suo personaggio una fidanzata famosa e con l’aria da brava ragazza. La riempiva di regali, vacanze, gioielli. Aveva affittato uno degli appartamenti newyorkesi degli Onassis (al costo di oltre 30mila dollari al mese) per trascorrere assieme il poco tempo libero tra un lavoro e l’altro.

La portò con lui in Nicaragua, dove aveva avviato un progetto di vaccinazione infantile. Hathaway era più che entusiasta: “Se volete fare colpo su una ragazza vaccinate dei bambini, costruitegli una casa!” diceva alla stampa. Si dichiarava innamorata persa, parlava di Follieri come di uno “bello come un dio”. Ma forse era più un diavolo degli affari.

L’ultima telefonata prima del carcere

Quello tra Anne Hathaway e Raffaello Follieri era un amore da favola, almeno fino alle 2 del mattino del 24 giugno 2008. Lei a Los Angeles per lavoro, lui nella loro casa a New York: “Ti amerò per sempre” dice lei nell’ultima telefonata della buonanotte. L’ultima perché, poche ore dopo, Follieri sarebbe stato portato via dalla polizia e i due non si sarebbero parlati mai più.

Follieri è stato denunciato all’FBI da un cliente miliardario che gli aveva affidato 100 milioni di dollari per investimenti immobiliari mai avviati. Il truffatore italiano fingeva di avere contatti con il mercato immobiliare ma, in realtà, incassava gli assegni e si godeva la vita: gli investimenti millantati non sono mai esistiti. La versione maschile di Anna Delvey, l’arrampicatrice di Inventing Anna.

Contro Follieri arrivano pagine e pagine di accuse e indagini, lui si dichiara colpevole di 14 capi d’accusa e patteggia la pena. Degli oltre 250 anni di galera chiesti dal magistrato, Follieri ne sconta appena 4. Ma è costretto a rimborsare le vittime per 3,6 milioni di dollari ed è costretto a vendere fino all’ultimo braccialetto regalato alla fidanzata.

Raffaello Follieri non si arrende

Dopo l’arresto, Anne Hathaway ha troncato ogni contatto con l’ex fidanzato: “Lei ha deciso che salvare la sua carriera era la cosa più importante” ha raccontato lui in seguito. Folliero è stato cacciato dagli Stati Uniti, ha perso l’amore, la faccia e il conto in banca, ma questo non lo ha fermato affatto.

Tornato in Europa, a questo punto ultra 40enne, si stabilisce a Londra. Fonda una nuova società di trasporto di prodotti petroliferi – con personaggi che si dica abbiano stretti contatti con la mafia – e, subito dopo, inizia a occuparsi dell’estrazione di terre rare. Dice di controllare l’8% del mercato mondiale dei metalli necessari alla produzione di nanoconduttori (quelli che servono per costruire pc e smartphone).

Sposa una donna americana, ci fa un figlio e afferma di “poter guardare tutti a testa alta”. In Italia, negli ultimi anni, ha fatto parlare di sé per le proposte di acquisto verso alcune importanti società calcistiche. Nell’estate 2023, ha provato ad acquistare la Roma. L’affare non è andato a buon fine, ma non c’è dubbio che torneremo a sentir parlare di Raffaello Follieri.