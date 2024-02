Cosa fa oggi Raffaello Tonon? Meno presente in televisione rispetto al passato ma di certo non sparito nel dimenticatoio. Ecco la sua vita oggi

Fonte: IPA Raffaello Tonon

Nato a Milano il 20 ottobre 1979, Raffaello Tonon è un personaggio televisivo alquanto noto, per quanto oggi meno in vista rispetto al passato. Il suo carattere lo portò a essere notato da Maurizio Costanzo, che volle quella sua personalità, in parte estremizzata, sul palco del Maurizio Costanzo Show.

Il pubblico ha così avuto modo di conoscerlo. Inizialmente scettici dinanzi a quel suo modo di esprimersi, a quell’ostentazione del vestiario e quell’aria vagamente “alla Mughini”, gli spettatori si sono poi affezionati a lui. Anche perché è risultato sempre più chiaro come in gran parte fosse parte di un personaggio.

Era il 2004 l’anno del suo debutto televisivo, e fino al 2010 è stato alquanto presente in numerosi programmi. La sua carriera sul piccolo schermo non si è mai interrotta del tutto, in realtà, ma lo scemare lieve delle sue apparizioni ha fatto supporre ad alcuni che fosse “sparito”. Proviamo quindi a fare un sunto della sua carriera, fino a capire cosa fa oggi Raffaello Tonon.

Raffaello Tonon, carriera televisiva

Come detto, è stato Maurizio Costanzo a introdurlo nel mondo della televisione italiana. Senza quell’intervento, la sua vita sarebbe stata decisamente differente, con ogni probabilità. Sul fronte degli studi, infatti, ha frequentato Giurisprudenza.

Dopo l’esperienza con Buona Domenica, dove ha ricoperto il ruolo di opinionista, è stato concorrente nella seconda edizione del reality La fattoria. Qui è stato soprannominato Il Conte, per ovvie ragioni. Come detto, il pubblico ha imparato ad apprezzarlo e alla fine lo ha trascinato alla vittoria.

Il suo personaggio vincente lo ha fatto diventare anche opinionista della seconda e terza edizione, per poi passare altrove, a La Talpa, con lo stesso ruolo. Questo gli sembrava cucito addosso, considerando gli impegni successivi a Pomeriggio Cinque, Cuore di mamma e Mattino Cinque.

Nel 2017 è poi entrato a far parte del cast del Grande Fratello VIP 2. All’interno della casa ha stretto una profonda amicizia con Luca Onestini, tra gli altri, e proprio per lui ha fatto ritorno nel reality, come ospite, nell’edizione del 2023.

Raffaello Tonon oggi

Con la sua parlantina, era quasi naturale che prima o poi trovasse spazio in radio. Non disturba di certo la sua voce alquanto profonda. Nel 2018 ha annunciato la conduzione di un programma in onda su Radio Zeta, dal titolo Pomeriggio Zeta. Al suo fianco Susanna Scalzi e proprio l’amico Luca Onestini.

Questi lo ha affiancato anche in un altro show radiofonico, per la stessa emittente, dal titolo Proteina Zeta. Ha poi trovato spazio con Mauro Coruzzi e Nicoletta De Ponti su RTL 102.5, ricoprendo il ruolo di social-corner.

Questa emittente gli ha poi aperto le porte nel 2019, affidandogli il programma Miseria e nobiltà, con Luca Onestini, Francesco Taranto e il Conte Galè. Ecco spiegato il motivo per il quale alcuni ritengono che sia sparito dalla circolazione. Ha semplicemente cambiato medium. Nessun addio definitivo al piccolo schermo, però, come dimostra la doppia partecipazione a Ciao Darwin di Paolo Bonolis. La prima nel 2019 e la seconda nel 2024, rispettivamente con il ruolo di capitano dei Nati Vecchi e degli Eleganti.