Che fine ha fatto Tobey Maguire

Com'è cambiata la vita di Tobey Maguire. In molti credono che la sua carriera sia finita con Spider Man ma non è così

Quando si parla di Tobey Maguire, il pensiero va immediatamente al personaggio di Spider Man che, ad oggi, resta ancora quello che ha nettamente definito la sua carriera. Al tempo stesso, però, si pensa al fatto che non rappresenti esattamente il prototipo di attore avvezzo a vendersi al meglio al pubblico, così come alla stampa.

Noto per un certo temperamento, è stato lontano dai principali riflettori per alcuni anni, per poi tornare in grande stile. Di seguito riportiamo un po’ di informazioni sulla sua carriera tra ieri e oggi.

Tobey Maguire oggi

Alcune persone ritengono che Tobey Maguire sia di fatto sparito dopo aver detto addio a Spider-Man con il terzo film della trilogia di Sam Raimi nel 2007. Si tratta generalmente di persone non appassionate di cinema, che forse ignorano come il talentuoso attore avesse una carriera anche prima di indossare quella tuta e svolazzare tra i grattacieli di Manhattan.

Basti pensare a Tempesta di ghiaccio di Ang Lee, Harry a pezzi di Woody Allen, Paura e delirio a Las Vegas di Terry Gilliam, Pleasantville e non solo. In seguito non sono di certo mancate delle pellicole degne di nota. Tra il secondo e il terzo capitolo di Spider-Man è stato inserito nel cast di Intrigo a Berlino di Steven Soderbergh. Nel 2013, invece, lo abbiamo visto al fianco di Leonardo DiCaprio nell’adattamento de Il grande Gatsby di Baz Luhrmann.

C’è stato poi un lasso di tempo considerevole tra La grande partita del 2014 e la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home del 2021. In questa fase, però, non è stato di certo fermo. Si è dedicato a un lavoro dietro le quinte, come produttore, cosa che fa dal 2002, da quel capolavoro de La 25° ora. Sei pellicole prodotte dal 2014 al 2021, per poi apparire in Babylon di Damien Chazelle, del quale è stato anche produttore.

Vita privata

La vita privata di Tobey Maguire è stata caratterizzata da varie fasi. Da giovane era vegano e astemio, ma col tempo qualcosa è cambiato. Una sorta di oscurità è piombata sulla sua vita in una certa fase, precipitando nella dipendenza dall’alcool.

Difficile pensare che le sue capacità al tavolo da poker lo abbiano aiutato in questo. Si è scoperto, infatti, che Tobey Maguire è davvero un gran giocatore di carte, al punto da organizzare nel corso degli anni svariati eventi destinati a personaggi famosi. Tra questi di certo Leonardo DiCaprio, al quale è legato da molti anni, Matt Damon e Ben Affleck.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è stato in passato fidanzato con l’attrice Rashida Jones e nel 2007 ha sposato la designer di gioielli Jennifer Meyer. I due sono divenuti genitori, nel 2006 della piccola Ruby Sweetheart e nel 2009 di Otis Tobias. La loro storia è durata più di un decennio, per poi naufragare nel 2016. Nel 2018 ha iniziato una relazione con la giovane modella Tatiana Dieteman. Al tempo lui aveva 43 anni e lei 25. Un amore durato circa tre anni. Oggi, considerando la generale riservatezza dell’attore, non sappiamo quale sia lo stato della sua vita sentimentale. I fan però lo adorano come non mai e attendono con ansia un clamoroso annuncio per un suo Spider Man 4, ancora con Sam Raimi alla regia.