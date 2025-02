Chi era Tony Roberts, attore e indimenticabile spalla di Woody Allen

Fonte: Getty Images Tony Roberts

C’è chi non ha visto almeno una volta nella vita Provaci ancora, Sam e chi mente (e se non l’avete fatto, correte ai ripari). Nei panni del protagonista troviamo Woody Allen, alle prese con una fase critica della sua vita: la ricerca di una donna e la costruzione di una nuova vita sentimentale dopo il divorzio, spinto dai suoi due migliori amici, Linda e Dick. Lei è interpretata da Diane Keaton mentre lui è Tony Roberts. Alla fine “Sam” si invaghisce della moglie del suo migliore amico (ricambiato) mentre il povero Dick ne resta all’oscuro, ma non è questo il punto.

Se è vero che il protagonista è essenziale per un film, lo è altrettanto quella che forse banalmente viene definita la sua “spalla”. E Tony Roberts questo ruolo lo ha ricoperto in più occasioni al fianco di Allen, ritagliandosi uno spazio importante che certamente non verrà dimenticato. L’attore è morto all’età di 85 anni, come annunciato dalla figlia, lasciandosi alle spalle una carriera ricca di successi sia al cinema che in teatro.

Il debutto a Broadway

Classe 1939, Tony Roberts è nato a Manhattan, New York ed è stato in qualche modo un “figlio d’arte”. Il padre era Ken Roberts, noto presentatore televisivo e radiofonico, così il piccolo Tony è “cresciuto in mezzo a un sacco di chiacchiere sugli attori“, come lui stesso ha raccontato in un’intervista, mentre la madre era Norma Finkelstein, assistente di un produttore cinematografico. Come se non bastasse, il cugino Everett Sloane era un attore piuttosto apprezzato (ha recitato in Quarto Potere di Orson Wells, per dire). Insomma, Tony Roberts ha vissuto sin dai primi anni della sua vita circondato da volti noti dello spettacolo e questo, senza dubbio, ne ha influenzato le scelte.

Non è un caso che abbia frequentato la High School of Music and Art di New York, laureandosi successivamente in recitazione alla Northwestern University, in Illinois. Il palcoscenico è stata la sua prima, grande passione ed è proprio in teatro che ha fatto il suo debutto: era il 1962 quando fu ingaggiato nel cast di Something About a Soldier, in scena a Broadway. Un luogo che sarà per lui “casa” quasi fino alla fine dei suoi giorni.

La carriera in teatro

Per Tony Roberts (al secolo David, nome che ha cambiato a causa della omonimia con un collega) quello è stato solo l’inizio. Negli anni successivi ha avuto spesso ruoli da sostituto in altri spettacoli di successo, in particolare nel 1965 ha sostituito Robert Redford in A piedi nudi nel parco, di Neil Simon. Ma non si è fermato qui.

Fonte: IPA

La sua personalità non è passata inosservata ai produttori e in breve si è affermato nella commedia e nel musical, interpretando ruoli in How Now, Dow Jones, Sugar (adattamento di A qualcuno piace caldo) e Victor/Victoria, nel quale ha recitato insieme a Julie Andrews nel 1995. Tra le sue ultime interpretazioni dobbiamo citare Xanadu nel 2007 e The Royal Family nel 2009, il suo ultimo lavoro teatrale ricordato – purtroppo – per un episodio spiacevole: la prima fu annullata dopo che l’attore ebbe un attacco epilettico in scena.

L’incontro e il sodalizio con Woody Allen

Anni intensi a pane e teatro, nel mezzo dei quali è arrivato anche il cinema. Il suo primo film è stato The million dollar duck (Un papero da un milione di dollari), diretto da Vincent McEveety e prodotto dalla Disney. L’arrivo di Woody Allen nella sua vita è stato successivo.

Fonte: IPA

Come riporta il Guardian, Roberts stava recitando in A piedi nudi del parco (come sostituto di Redford) quando nel backstage incontrò il regista. Vedendolo recitare, Allen ne rimase affascinato salvo poi scoprire che per ben quattro volte era stato rifiutato alle audizioni per il suo musical, Don’t drink the water. “Sei stato fantastico. Come mai sei un pessimo audizionista?”, gli aveva chiesto sorpreso in quell’occasione.

Da quel momento è nato un sodalizio artistico come pochi: Tony Roberts era la perfetta “spalla” dei personaggi di Woody Allen, alle cui nevrosi e ansie contrapponeva una necessaria leggerezza. Così sono nati successi come Provaci ancora, Sam (1972) e Io e Annie (1977), entrambi con Diane Keaton. Roberts ha lavorato con Allen anche in Stardust memories (1980), Una commedia sexy in una notte di mezza estate (1982), Hannah e le sue sorelle (1986) e Radio Days (1987).

Fonte: IPA

La carriera dell’attore non si è limitata ai film di Allen. Tony Roberts è stato diretto al cinema anche da Sidney Lumet in Serpico e Dimmi quello che vuoi, mentre in televisione ha recitato in serie di grande successo come La Signora in Giallo, Perry Mason e Law e Order.

Vita privata

Al suo esordio a Broadway, Tony Roberts ha conosciuto la ballerina Jennifer Lyons, l’unica donna con la quale abbia deciso di sposarsi. I due hanno avuto una figlia, Nicole Burley, che ha seguito le orme del padre e oggi fa l’attrice, ma il matrimonio non è durato a lungo e presto hanno divorziato.