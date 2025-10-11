Diane Keaton è morta, addio a un’icona di stile, talento e autenticità

L'attrice ha ridefinito la commedia romantica e sfidato gli stereotipi di Hollywood, lasciando un'eredità indelebile nella storia del cinema

IPA Diane Keaton

La leggenda di Hollywood Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. L’attrice Premio Oscar, la cui brillante carriera ha attraversato più di mezzo secolo, è deceduta in California, come confermato a People dalla famiglia, che ha anche chiesto massimo rispetto della privacy. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli: non si conoscono le cause del decesso.

La Keaton, che ha raggiunto la fama negli anni ’70, ha recitato in film di successo come Il Padrino, Io e Annie, Baby Boom, Il club delle prime mogli e Tutto può succedere. Ha lasciato due figli, Dexter, 29 anni, e Duke, 25 anni. Il percorso artistico di Diane ha segnato generazioni e ridefinito il ruolo delle donne a Hollywood.

Addio a Diane Keaton, icona e musa di Woody Allen

Vero nome Diane Hall, nata e cresciuta a Los Angeles da padre ingegnere civile e madre casalinga con aspirazioni artistiche, la Keaton ha iniziato la sua carriera a teatro prima di passare al cinema. Il suo primo ruolo importante è arrivato ne Il Padrino (1972), dove ha ricoperto il ruolo di Kay Adams, la compagna di Michael Corleone, in un’interpretazione che fin da subito ha dimostrato la sua capacità di conferire profondità emotiva a personaggi complessi.

Ma è stata la sua collaborazione con Woody Allen a catapultarla verso la celebrità: Provaci ancora Sam, Il dormiglione, Manhattan e, soprattutto, Io e Annie (1977), dove il suo stile da maschiaccio e la sua affascinante vulnerabilità sono diventate il simbolo di una nuova femminilità cinematografica.

Nonostante la lunghissima e prolifica carriera cinematografica, Diane Keaton ha vinto soltanto un Premio Oscar nel 1978 per il già citato Io e Annie, in cui interpreta il ruolo della protagonista Annie Hall. Per lo stesso film vinse anche un Goldel Globe, ai quali si aggiunsero successivamente numerosi riconoscimenti di prestigio, dai BAFTA ai David di Donatello.

IPA

La vita privata di Diane Keaton, una donna forte e indipendente

Al di là della sua carriera, Diane Keaton è stata una donna che viveva secondo le sue regole. Non si è mai sposata e, nelle varie interviste, ha confessato di aver sempre tenuto molto alla propria indipendenza. Ha adottato due figli, Dexter e Duke.

Una volta ha ricordato: “Oggi pensavo tra me e me: sono l’unica della mia generazione di attrici ad essere stata single per tutta la vita. Sono così contenta di non essermi sposata. Sono una vera stravagante. Ricordo che al liceo un tizio venne da me e mi disse: ‘Un giorno sarai una brava moglie’. E io risposi: ‘Non voglio essere una moglie’. No”.

La star ha spiegato di aver deciso di adottare anche se non sentiva il bisogno di diventare madre: “La maternità non era un bisogno impellente; era più un’idea che mi ronzava in testa da molto tempo. Quindi ci ho provato”.

IPA

Inoltre, ha sempre disdegnato gli stili principeschi e optato per pantaloni, bombette, gilet e cravatte, oltre a definirsi un po’ pazza e contraria alla chirurgia plastica. Ha creato un suo modo di vestire, che è stato, molto semplicemente, l’involucro di un modo diverso di intendere la vita e di recitare.

Tra le sue relazioni sentimentali, quelle più note restano quelle con Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino, anche se l’attrice ha sempre dato priorità al suo spazio personale. Il suo stile androgino, la sua voce calma e la sua autenticità l’hanno resa un’icona culturale che va indubbiamente oltre il cinema.