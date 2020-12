Lei la musa, lui il regista: la storia d’amore di Diane Keaton e Woody Allen

editato in: da

Intellettuali e a tratti folli, qualcuno li ha definiti anche nevrotici. Quello che è certo è che Diane Keaton e Woody Allen sono stati, e sono ancora, la coppia più cool del cinema americano anni ’70. Una storia d’amore, la loro, durata poco ma che ha cambiato per sempre la percezione dei due e li ha legati indissolubilmente per tutta la vita, come dimostra l’amicizia ancora in corso.

Diane e Woody, ieri e oggi

Diane e Woody sono stati tante cose: colleghi, amici e amanti, innamoratissimi prima e migliori amici dopo. Il sentimento che li lega da oltre 50 anni è speciale e unico. Forse non ha nulla di equilibrato o sano eppure è autentico, dolce e gentile. Prima fidanzati, poi coppia nella vita privata e anche sul set e oggi, come fratello e sorella, pronti a sostenersi sempre.

Quando nasce un amore

Galeotto fu lo spettacolo teatrale Provaci ancora Sam. Diane Keaton arriva a New York nel 1968 con il sogno di diventare un’attrice, ha appena 22 anni e ottiene subito una piccola parte all’interno di un musical. Poi, ecco l’audizione per lo spettacolo gestito dall’astro nascente della commedia americana, Woody Allen e la Keaton si incontrano, si osservano e si scrutano da lontano, poi sboccia l’amore. Recitano insieme per molti anni, comparendo come coppia in 8 film. Il sodalizio artistico continua anche dopo la separazione.

Woody Allen trova la sua musa

Nevrotico, ironico e tagliente, un genio di altri tempi, Woody Allen trova la spalla perfetta nell’elegante, eccentrica e sensibile Diane. La loro relazione è qualcosa di estremamente diversa dai rapporti vissuti sotto le luci dei riflettori dai colleghi di Hollywood. I due sono complici, si alimentano reciprocamente, si arricchiscono a vicenda soprattutto a livello intellettuale.

Del loro primo incontro, nella sua biografia, Diane confesserà:

“La prima volta che l’ho incontrato, ho pensato subito che era basso. Ma volevo tanto piacergli”

Tra finzione cinematografica e sentimenti reali che accomuneranno i due per sempre, ci sarà, alla base, sempre l’humor che contraddistingue queste due personalità nevrotiche e ironiche. Continueranno a recitare sul grande schermo, sempre insieme, apparendo in pellicole cult come Il dormiglione e Amore e guerra.

La fine dell’amore, l’inizio di un legame eterno

Nel 1974 l’amore finisce, ma Diane Keaton e Woody Allen evolvono i loro sentimenti in un rapporto sincero di rispetto e amicizia. E sono quelli gli anni cui l’apice del successo del loro sodalizio artistico arriva. Proprio poco dopo il post separazione, infatti, c’è l’uscita di uno dei più grandi capolavori di Woody: Io e Annie, per Diane è la definitiva consacrazione: vince l’Oscar come miglior attrice, nel 1978.

Anche se ci eravamo lasciati due anni prima di girare Io e Annie, ero ancora la complice di Woody. Non so spiegare perché continuassimo a funzionare. Forse, come un vecchio divano, eravamo comodi l’uno per l’altra.

Dopo il trionfo di Io e Annie, Diane Keaton recita ancora per Woody Allen in Interiors e Manhattan, e altri capolavori per poi intraprendere il suo percorso, anche sentimentalmente. L’attrice, infatti, si legherà a Al Pacino e Warren Beatty.

Come fratello e sorella

Anche Woody ritrova l’amore e una nuova musa, si tratta di Mia Farrow. Ma di quel rapporto idilliaco dei primi tempi non resta più niente dopo lo scandalo delle foto in cui Soon Yi, figlia adottiva di Mia e del suo compagno André Previn, è nuda davanti al regista attore. La vicenda crea grande scompiglio e Woody Allen passa agli onori della cronaca tra il giudizio insindacabile delle persone. Ed ecco che torna lei, Diane, a supportare l’ex fidanzato, prima recitando in Misterioso omicidio a Manhattan e poi sostenendo e difendendo il suo migliore amico da una spietata Hollywood, restando sempre al suo fianco.