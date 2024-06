Chi è Tiffani-Amber Thiessen e perché è famosa

Fonte: IPA Tiffani-Amber Thiessen

Tiffani Thiessen è una ben nota attrice americana, celebre soprattutto nel cuore di parte della Gen X e dei Millennial. Il suo successo è stato televisivo e tutto ha avuto inizio con la serie Tv Bayside School. Nata a Long Beach, in California, il 23 gennaio 1974, ha fatto il suo debutto come attrice nel 1989. Ecco chi è e cosa l’ha resa famosa.

Chi è Tiffani Thiessen

Fin da giovanissima, a soli 8 anni, ha iniziato a partecipare a dei concorsi di bellezza. Il coraggio di salire su di un palco non le è mai mancato. Ha ottenuto nel 1987 la fascia di Miss Ameica Junior e da allora si è indirizzata verso il mondo della recitazione.

I primissimi passi in televisione li ha mossi grazie a degli spot pubblicitari. In seguito ha ottenuto alcune piccole parti e poi la grande chance nel cast di Bayside School. Un titolo che ha senso unicamente in Italia, a dire il vero, perché negli Stati Uniti è Saved by the Bell. Uno di quegli show che ha segnato una generazione perché, ben lungi dal vantare una gran qualità, gioca ancora oggi con la nostalgia.

Il suo personaggio era quello di Kelly Kapowkhi, interpretato dal 1989 (è questo il suo debutto vero e proprio). Lo show è terminato dopo quattro anni ma, come detto, l’effetto nostalgia ha un peso. Ha così fatto ritorno nei vari progetti successivi: Bayside School – Un anno dopo, Bayside School – Matrimonio a Las Vegas e Saved by the Bell.

Ciò le ha permesso di ottenere dei ruoli al cinema, senza però mai riuscire a sfondare. La seconda svolta della sua carriera è giunta infatti nuovamente grazie alla Tv. Ha infatti ricoperto il ruolo dell’antagonista Valerie Malone in Beverly Hills 90210. Quattro stagioni sul set e poi nuovi tentativi al cinema, fino a recitare in Hollywood Ending di Woody Allen. Le produzioni televisive sono state tante nel corso degli anni, ma l’altro grande progetto che l’ha vista impegnata è stato White Collar.

Si è poi cimentata nel ruolo di conduttrice, impegnandosi in show a tema culinario. Un successo che l’ha spinta a pubblicare due libri di ricette, aprendo inoltre un blog a tema.

Tiffani Thiessen, vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che Tiffani Thiessen ha frequentato in passato Mark-Paul Gosselaar, ovvero Zack in Saved by the bell. Dal 1991 al 1993 ha poi avuto una relazione con un altro co-protagonista dello stesso show, Mario Lopez (A.C. Slater).

Una vita trascorsa sul set, la sua, che l’ha ovviamente spinta a interessarsi a dei colleghi. È il caso di Brian Austin Green, iniziato a frequentare nel 1992, prima di divenire colleghi in Beverly Hills 90210. La vita le ha poi riservato un profondo dolore, quando il compagno David Strickland, anch’egli attore, si è solto la vita.

Nel 2005 ha sposato Brady Smith e la coppia ha avuto due figli, nati nel 2010 e nel 2015, Harper Renn e Holt Fisher. La coppia è ancora saldamente sposata e, stando al profilo Instagram dell’attrice, l’intera famiglia è estremamente serena e felice.