Beverly Hills, Brenda, Steve e David di nuovo insieme per i 50 anni di Brian Austin Green

Beverly Hills 90210, si riunisce il cast: come sono diventati

Lacrimuccia in vista per tutti i fan di Beverly Hills 90210. Impossibile trattenersi nel vedere le foto della mini reunion di parte del cast per i 50 anni festeggiati da David Silver, all’anagrafe Brian Austin Green.

Beverly Hills, mini reunion

Dello storico cast di Beverly Hills 90210 si sono ritrovati Brenda, Steve e David, considerando come quest’ultimo abbia spento 50 candeline lo scorso 15 luglio. Aveva appena 17 anni quando lo show che lo ha reso una celebrità andava in onda per la prima volta negli Stati Uniti.

Era il 1990 e da allora sono trascorsi più di 30 anni. Il tempo trascorso, però, non ha logorato il rapporto tra Shannen Doherty, Ian Ziering e Brian Austin Green, come gli scatti chiariscono palesemente. I tre si sono dati appuntamento, festeggiando il traguardo che l’amico ha raggiunto due anni dopo l’amatissima Brenda e ben nove dopo Steve, che nel 2024 avrà 60 anni, ammesso che i fan di Beverly Hills possano credere a una cosa del genere.

Il fatto che non vi fossero altri membri del cast non vuol dire che i rapporti siano pessimi, anzi. Per questa festa, però, Green ha voluto un gruppo ristretto di persone, così da restare in famiglia. Ecco perché ha chiamato Ziering e Doherty, che considera un po’ come fratello e sorella.

La foto pubblicata da Brenda è subito divenuta virale, con i tre stretti e sorridenti. In tanti nei commenti si sono soffermati sull’aspetto dell’allegro trio, che è decisamente riuscito a resistere agli effetti del tempo Si mantengono in forma e considerazioni del genere hanno una valenza decisamente differente quando si parla di Shannen Doherty, considerando le sue condizioni di salute.

Come sta Brenda di Beverly Hills

I fan della celebre serie si sono soffermati particolarmente su Shannen Doherty. La foto circolata rapidamente in rete è stata infatti pubblicata sul suo account Instagram. L’attrice ha scritto un breve post per l’amico fraterno, ma chi li segue con attenzione sa bene quanto Brian Austin Green sia stato vicino all’amica negli anni, soprattutto dall’inizio della sua lotta al cancro nel 2015.

Al tempo le fu diagnosticato un tumore al seno. Il tutto sembrava in remissione due anni dopo, ma nel 2018 l’attrice è stata costretta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Nel 2020, poi, l’annuncio che non avrebbe mai voluto dare: recidiva al quarto stadio, quello metastatico.

A giugno 2023 ha condiviso la fase pre e post intervento, dopo che la forma tumorale ha attaccato il suo cervello: “16 gennaio 2023. Reparto di chirurgia. Avevo un tumore alla testa che volevo rimuovere. Cerco d’essere coraggiosa ma sono terrorizzata. Preoccupata da tutti gli esiti negativi possibili e dal fatto che dopo avrei potuto non essere più io. Questo è vivere con il cancro”.

Vederla sorridente e circondata dalle persone che la amano è quindi una notizia splendida per i fan più accaniti e non solo. In fondo Beverly Hills 90210 ha toccato la vita di tanti, anche di quelli che non ammetteranno mai d’averlo visto.