Fonte: IPA Ian Ziering

Ian Ziering, indimenticabile interprete della serie Beverly Hills 90210, è stato aggredito da un gruppo di motociclisti a Los Angeles. L’auto dell’attore, in cui si trovava anche la figlia di 10 anni, sarebbe stata colpita da un biker che cercava di farsi strada nel traffico. Da qui, sarebbe nata una colluttazione che, come ha poi spiegato Ziering, non ha fortunatamente causato danni a nessuno. “C’è bisogno di leggi per far fronte a questo tipo di atteggiamenti” ha poi lamentato l’interprete di Steve Sanders sui social.

Ian Ziering vittima di un’aggressione in strada

Brutta avventura per Ian Ziering, attore noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Steve Sanders nella serie cult Beverly Hills 90210 accanto a Shannen Doherty. La star si è infatti trovata al centro di una rissa stradale con alcuni motociclisti, come riporta il magazine Tmz e come si può anche vedere da un video diffuso sui social. Nel filmato in questione, si scorge Ziering uscire dalla sua vettura ed affrontare un motociclista che aveva colpito la sua automobile. Pochi secondi dopo, tuttavia, anche gli altri biker si sono schierati contro di lui, trasformando la discussione in una vera e propria rissa.

Secondo Tmz, la vicenda si sarebbe fortunatamente conclusa senza complicazioni: Ian è infatti rientrato in macchina ed è andato via, così come gli stessi motociclisti, che si sono allontanati in gruppo dal luogo della discussione. Con l’attore, c’era anche la figlia di 10 anni.

Ian Ziering commenta la rissa sui social

Poche ore dopo lo spiacevole episodio, Ian Ziering ha comunicato con i fan attraverso un lungo post su Instagram, in cui, oltre a raccontare come sono andate le cose, ha pregato le autorità locali di trovare una soluzione al problema, in ascesa nella città di Los Angeles: “Sono sollevato nel poter affermare che io e mia figlia siamo illesi, ma l’incidente mi lascia molto preoccupato per l’ardire che hanno certi gruppi nel nuocere alla pace e alla sicurezza pubblica. Questa situazione evidenzia un chiaro problema di teppismo nelle nostre strade, e il conseguente bisogno di leggi più dure per arginare il problema (…). La risposta delle autorià è, al momento, insufficiente” ha scritto l’attore.

Da sempre impegnato in prima linea in numerose battaglie sociali, Ziering, di recente al centro di una reunion col cast di Beverly Hills 90210, ha approfittato dell’occasione per rivolgere un appello al governo cittadino: “Mi sono sempre battuto contro ogni forma di intimidazione o condotta aggessiva, e questo incidente rafforza la mia convinzione su quanto sia importante la sicurezza della comunità. Dobbiamo identificare quali fattori siano alla base di tali atteggiamenti, e assicurarci che le strade siano sicure per tutti. Chiedo alle autorità di pensare a nuove leggi per agire in modo deciso e far sì che situazioni del genere non si verifichino in futuro”.

Infine, qualche riga per ringraziare amici, famiglia e fan per essergli stati vicini: “E’ in momenti come questo che la forza e l’unità della nostra comunità sono ancor più vitali. Buon anno” ha concluso il divo di Beverly Hills 90210 che, pur non avendo iniziato il suo 2024 nel migliore dei modi, non pare comunque aver perso l’ottimismo che da sempre lo contraddistingue.