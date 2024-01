David Gail è morto: Stuart Carson di Beverly Hills aveva 58 anni

Fonte: Getty Images Beverly Hills 90210 cast

È morto l’attore americano David Gail. Aveva 58 anni. Protagonista di diverse serie tv e soap opera, era noto in Italia soprattutto per il ruolo di Stuart Carson in Beverly Hills 90210. La notizia è stata data su Instagram da Katie Colmenares, la sorella di David, con un toccante messaggio: “Non c’è stato nemmeno un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre il mio gregario, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque sia con me. Gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano, mi manchi ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro”. A corredo del post una foto dei due fratelli che si abbracciano teneramente.

David Gail è stato protagonista della quarta stagione di Beverly Hills 90210, andata in onda negli Stati Uniti tra il 1993 e il 1994 e in Italia nel 1995. L’attore indossava i panni di Stuart Carson, il giovane di cui si innamora la protagonista Brenda (Shannen Doherty) dopo un appuntamento al buio. Un amore travolgente, che spinge la ragazza ad accettare dopo poco tempo la proposta di matrimonio del ragazzo. I genitori di Brenda sono però contrari e la coppia fugge dunque a Las Vegas per una cerimonia segreta. Quando Dylan, primo grande amore di Brenda, scopre che Stuart è uno spacciatore avvisa subito Brandon che corre prontamente in Nevada e fa saltare le nozze della sorella.

Chi era David Gail e come è morto

Nato in Florida nel 1965, David Gail ha iniziato a lavorare presto come attore, grazie anche al suo fascino, tra ruoli al cinema e in televisione. Oltre a Beverly Hills 90210, l’attore ha recitato nella soap opera Port Charles, indossando i panni del dottor Joe Scanlon, e in Savannah, dove ha prestato il volto al personaggio di Dean Collins. Ha inoltre recitato in ER-Medici in prima linea. Nel 2002 è apparso accanto a Bradley Cooper nella commedia romantica Una ragazza per due. Tra i lavori più recenti quello nel 2019 da doppiatore nel videogioco Blacksad: Under the Skin. Negli ultimi anni si era infatti allontanato gradualmente dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Ignote, ad oggi, le cause della morte di David Gail.

La scomparsa di David Gail, oltre che dalla sorella, è stata diffusa anche dal produttore Peter Ferriero, che cura un podcast su Beverly Hills 90210. Ha condiviso alcuni filmati delle sue apparizioni per poi ammettere: “Sono così sconvolto da questa notizia. Sono così grato di aver avuto l’opportunità di conoscerlo e poter chiacchierare con lui. Era un essere umano incredibile. Era pieno di vita e raccontava storie incredibili. Sono davvero rattristato per questa perdita. Una grave perdita per tutti noi”.

Anche un’altra produttrice tv, Sheri Sussman, ha definito l’attore una persona incredibile, “un bravo ragazzo”. Top secret la vita privata di David Gail, che si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi vari.