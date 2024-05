Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Sophia Loren, un nome che evoca immediatamente eleganza, fascino e intramontabilità. Alla soglia dei suoi 90 anni, l’attrice premio Oscar continua a incantare con il suo stile impeccabile. Di recente, durante una rara apparizione pubblica a Beverly Hills, la Loren ha sfoggiato un look che ha fatto parlare di sé.

Sophia Loren regina si stile anche a Beverly Hills

In un’epoca in cui le tendenze della moda cambiano rapidamente, Sophia Loren rimane un’icona di stile immutabile. Alla recente uscita da Cipriani a Beverly Hills, la Loren ha dimostrato ancora una volta come l’eleganza non abbia età. Il suo look leopardato ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, confermando che la diva italiana sa sempre come farsi notare.

Il blazer azzurro con fantasia leopardata era il pezzo forte del suo outfit. I toni del blu scuro e del nero aggiungevano un tocco sofisticato, mentre la t-shirt bianca e i pantaloni neri completavano il look con semplicità ed eleganza. I grandi occhiali anni ’70 e la piega mossa, iconici del suo stile, hanno aggiunto un tocco di glamour retrò che solo Sofia Loren può portare con tanta grazia.

La scelta dell’outfit di non è solo una questione di abbigliamento, ma di atteggiamento. La sua sicurezza e il suo carisma fanno risplendere qualsiasi outfit, trasformandolo in un esempio di eleganza senza tempo.

Sophia Loren non è solo un’attrice di fama mondiale, ma un vero e proprio simbolo del made in Italy. La sua bellezza e il suo talento hanno attraversato decenni e continenti, rendendola una delle figure più riconoscibili e amate in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti.

Recentemente, la Loren è stata fotografata all’uscita dal ristorante Cipriani a Beverly Hills, dove ha pranzato in compagnia del figlio, il regista Edoardo Ponti. Nonostante il brutto incidente domestico dello scorso settembre, la Loren appare in ottima forma, pronta a continuare a incantare il pubblico con la sua presenza.

La signora di Napoli: retrospettiva a NY dedicata a lei

New York dedica la sua prima retrospettiva alla leggenda del cinema Sophia Loren. Sophia Loren: La Signora di Napoli si terrà al Lincoln Center dal 7 al 13 giugno 2024. Lo hanno annunciato Cinecittà e Film at Lincoln Center. L’iniziativa, con 13 film, è un omaggio all’attrice e si focalizza sul corpus essenziale delle opere che hanno fatto di lei un mito a livello mondiale. In calendario anche classici appena restaurati e proiezioni rare.

Durante la sua carriera, Sophia Loren ha collaborato con registi come Sidney Lumet, Charlie Chaplin e Martin Ritt, e ha recitato al fianco di attori iconici come Marcello Mastroianni, Marlon Brando e Cary Grant. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui cinque Golden Globe e un Grammy Award, oltre a numerosi David di Donatello.

A New York sarà presente anche il regista Edoardo Ponti, figlio dell’attrice, che in apertura della retrospettiva presenterà il film La vita davanti a sé (2020). Tra i film che saranno proiettati, Miseria e nobiltà, La Ciociara (premio Oscar come miglior film in lingua straniera), Ieri, oggi, domani, Matrimonio all’italiana e La contessa di Hong Kong (restaurato in 4k).

Questa retrospettiva rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare la carriera di una delle attrici più amate e influenti di tutti i tempi. La diva, con la sua eleganza senza tempo, continua a ispirare generazioni di donne, dimostrando che la vera bellezza risiede nell’autenticità e nella grazia.