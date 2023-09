Sophia Loren, le sue condizioni dopo l’intervento: l’aggiornamento su Instagram

Tremenda caduta per Sophia Loren, operata d’urgenza dopo un serio incidente domestico che le ha comportato una serie di fratture all’anca. L’attrice, che da anni risiede a Ginevra, ha compiuto 89 anni il 20 settembre ed è attualmente in convalescenza in casa, circondata dall’amore dei suoi due figli Edoardo e Carlo. A parlare per la prima volta delle sue condizioni è stata la sua catena di ristoranti, la Sophia Loren Restaurant, che ha assicurato come le sue condizioni siano in netta ripresa.

Come sta Sophia Loren dopo la caduta

“Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione”, si legge su Instagram e, inoltre, aggiungono qualcosa sui tempi di recupero dell’attrice che potrebbero essere davvero rapidi. “Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi – precisano – tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione”.

Sophia Loren si sarebbe sottoposta all’operazione già nel pomeriggio successivo all’arrivo in ospedale e tutto sarebbe andato per il meglio. La caduta sarebbe avvenuta nella sua casa di Ginevra, dove abita da anni tenendosi comunque in contatto con l’Italia, e qui sarebbe già tornata dopo il rapido ricovero resosi necessario per risolvere le diverse fratture all’anca che hanno richiesto un intervento chirurgico. Alla breve convalescenza, che è già iniziata, seguirà un periodo di riabilitazione per rimetterla in sesto.

Il ritorno in Italia è rimandato

L’attrice ha annullato tutti gli impegni, compreso quello che avrebbe segnato il suo ritorno in Italia, dopo la breve incursione al Festival di Venezia. Sophia Loren era infatti attesa a Bari per l’inaugurazione di un nuovo ristorante della sua catena ma, chiaramente, l’appuntamento è rimandato a data da destinarsi. In quell’occasione, avrebbe anche ricevuto la cittadinanza onoraria barese. Quella di Bari sarebbe inoltre la quarta sede di Sophia Loren Restaurant, dopo quelle di Milano, Roma Fiumicino e Firenze.

Nonostante viva da anni in Svizzera, Sophia Loren ama ritornare in Italia spessissimo. L’abbiamo infatti vista a Venezia, dove ha ricoperto il ruolo di madrina dell’evento organizzato da Giorgio Armani, ed era accompagnata dal figlio regista Edoardo Ponti. Proprio grazie a lui era tornata a recitare in La vita davanti a sé, rilasciato sulla piattaforma Netflix e che le è valso un prestigioso David di Donatello.

In quell’occasione, aveva dichiarato a Variety: “Quando Edoardo ha impostato la scena fondamentale sul tetto del palazzo di Madame Rosa, mi sono ritrovata a recitare in quella situazione dopo tanto tempo. Sono stata sopraffatta da un fiume di ricordi e di emozioni”. E ancora: “Provavo una certa ansia quel giorno e non solo perché stavo per rivelare i primi sintomi della condizione di Madame Rosa. Anche se sono passati più di quarant’anni dalle scene, la mia passione per lo storytelling e per i film rimane intatta. Avevo le proverbiali farfalle nello stomaco. Ero diretta da mio figlio che amo e di cui ho piena fiducia. Quel giorno mi sentivo veramente benedetta”.