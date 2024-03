Fonte: IPA Lory Del Santo parla del suicidio del figlio Loren

La vita di Lory Del Santo è costellata di gioie e successi, ma anche di dolori profondi. Di quelli che spezzano la voce, per i quali non è semplice trovare le parole. Quelli di una madre che per due volte ha visto morire un figlio, due tragedie che l’hanno segnata per sempre, inevitabilmente. Ne ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, tornando sul suicidio di Loren, figlio che tuttora definisce “un angelo destinato a volare in cielo”.

Lory Del Santo, il suicidio del figlio Loren a 19 anni

Loren aveva 19 anni quando si è tolto la vita. Era un ragazzo gentile, pieno di buoni sentimenti e amante della vita, agli occhi della madre. Il suo suicidio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella vita di Lory Del Santo e di chi lo conosceva. Come può una madre accettare qualcosa del genere? Una risposta univoca non esiste, c’è soltanto il dolore di una donna che ha dovuto fare i conti – per la seconda volta – con la perdita di uno dei gioielli che aveva messo al mondo.

Nell’intervista al Corriere della Sera la showgirl ha ripercorso questo evento buio, spiazzando con una risposta che certamente colpisce. Dopo aver ricordato il primogenito Connor, nato dall’amore con Eric Clapton e morto tragicamente precipitando da un grattacielo quando aveva appena 4 anni, parlando di Loren ha ammesso: “Con lui è stato diverso, psicologicamente ho sofferto di meno perché ho capito che non avevo capito. Loren era malato e nessuno se ne era accorto. A me sembrava speciale, non mi dava mai fastidio, non disturbava, non faceva domande. Forse, visto che non si poteva curare, è stato meglio così. Era un angelo destinato a volare in cielo”.

Di quale malattia soffriva il figlio di Lory Del Santo

“Soffrire di meno” potrebbe sembrare un’espressione forte, ma nulla toglie alla morte di un figlio che si è tolto la vita. Questo non è stato un fatale incidente, ma la conseguenza di un male che si annidava già da tempo nella mente del giovane Loren e di cui, purtroppo, anche la madre non aveva compreso l’entità.

Ne aveva parlato in modo più approfondito qualche tempo fa, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “Loren, purtroppo, aveva una malattia che lo ha bloccato a livello emotivo. Una malattia che blocca le emozioni: ti impedisce di essere felice, ma anche di essere infelice. Una malattia non rarissima, ma nemmeno così comune, ed è irreversibile. Lui era molto difficile da avvicinare a livello emotivo. Ma so che mi voleva un bene infinito”.

Verso i 16 anni il ragazzo aveva cominciato a manifestare dei cambiamenti nel comportamento, conseguenza appunto della anedonia, una condizione che progredisce nel tempo e rende la persona incapace di provare soddisfazione, piacere, gratificazione, un vero e proprio appiattimento affettivo e dell’emotività. “Lui era il mio riferimento: quando ci vedevamo, mi dava un bacetto. Amavo i suoi occhi, era una persona meravigliosa e non lo dimenticherò mai. Il destino ha deciso che la sua vita fosse più breve di altre. Devo accettare questo”, aveva detto a Verissimo.

Lory Del Santo ha anche un altro figlio, Devin, nato dalla relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi. Devin, purtroppo, si è allontanato dalla madre dopo la morte del fratello, con il quale aveva un rapporto speciale: “Per me è un quadro indecifrabile, è l’unico che mi chiama Loredana – ha spiegato la showgirl al Corriere -. È cambiato molto da quando è successa la cosa di Loren: vivevano insieme, lo ha molto segnato. Adesso si è ritirato in casa, non vuole più uscire. Ma ha diritto di vivere come vuole”.