Sophia Loren operata d’urgenza, brutta caduta nella casa in Svizzera

Sophia Loren, 10 look che l’hanno resa un’icona intramontabile

Grande paura per Sophia Loren, ricoverata d’urgenza in seguito a una brutta caduta in casa, avvenuta nella mattina di oggi, domenica 24 settembre. Secondo quanto appreso, l’attrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico in seguito a fratture riportate a livello dell’anca. Tutti i prossimi impegni sono stati rimandati. La notizia è stata rilasciata con un comunicato da uno dei ristoranti dell’attrice, che l’attendeva in settimana per una festa in suo onore. Sul web i fan stanno dimostrando grande affetto e vicinanza all’attrice.

Sophia Loren, il ricovero e l’intervento

Sophia Loren si trovava nella sua abitazione di Ginevra, in Svizzera, quando è caduta riportando danni abbastanza gravi da costringere l’attrice al ricovero in ospedale. Arrivata in istituto, dopo accertamenti che hanno mostrato diverse fratture all’altezza dell’anca, l’attrice 89enne è stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e Loren è adesso in condizioni stabili.

Seguirà un periodo di necessario riposo e, in seguito, un percorso di riabilitazione. Al suo fianco in ospedale, ci sono i due figli dell’attrice, Edoardo e Carlo Ponti, che l’hanno raggiunta in Svizzera. L’incidente è avvenuto in mattinata, ma la notizia è stata diffusa e confermata solo molte ore dopo, una volta conclusosi con successo l’intervento chirurgico.

Sophia Loren, cittadina onoraria di Bari

In seguito all’incidente, la più famosa delle attrici italiane ha annullato tutti gli impegni precedentemente fissati. Sophia Loren che appena qualche giorno fa, il 20 settembre, ha compiuto 89 anni, era infatti attesa a Bari nella giornata di martedì, per ricevere la cittadinanza onoraria nel capoluogo pugliese. A Bari, l’attrice avrebbe dovuto anche presenziare all’inaugurazione del quarto ristorante italiano a lei intitolato, dopo quelli di Milano, Firenze e Roma Fiumicino.

A Bari non sarà la prima volta che Sophia Loren sarà omaggiata del prestigioso titolo di cittadina onoraria. L’attrice vincitrice di due premi Oscar è già cittadina onoraria di Napoli: “Napoli è nel mio cuore insieme alla mia Pozzuoli. Hanno lo stesso posto nella mia anima” aveva dichiarato. Nella città partenopea, la diva ha trascorso gli anni della giovinezza e girato alcuni dei suoi film più illustri. Oltre a Napoli, ha conferito la cittadinanza onoraria a Loren anche il comune marittimo di Maratea, in Basilicata; mentre Agrigento, in Sicilia, corteggia l’attrice ormai da anni.

I ristoranti dedicati a Sophia Loren

Slitta dunque la festa per l’apertura del Sophia Loren Restaurant, il quarto locale intitolato all’attrice, situato al Green Park, un centro sportivo di Bari. Il più grande è lussuoso tra i ristoranti dedicati all’attrice è quello di via Cantù, a Milano: 150 posti a sedere su una superficie di oltre 400 metri quadrati, senza considerare il giardino.

Il lussuoso locale a pochi passi dal Duomo è anche una pizzeria, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar e, al suo interno, ospita l’Ostricaro Fisico, che offre una selezione di pregiate ostriche e crudi di pesce. Il menù è una rivisitazione in chiave urbana della tradizione napoletana, città dove la diva, nata a Pozzuoli, è cresciuta. Ci sono l’immancabile parmigiana e le cozze, ma anche ingredienti insoliti come il tonno rosso in formato tartare e il mango.