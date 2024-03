Nicole Eggert (Summer di Baywatch): la sua battaglia contro il cancro al seno

Nicole Eggert, la bagnina Summer in Baywatch, ha postato un video su Instagram in cui si rasa a zero dopo la diagnosi di cancro al seno

È stata, giovanissima, una delle prime bagnine di Baywatch, la serie che ha dato popolarità a tutta una serie di bellissime e sensuali attrici, Pamela Anderson in primis, e dopo una vita professionale e privata non facile, Summer Quinn, alias l’attrice Nicole Eggert, classe 1972, sta affrontando in questi mesi la sua prova più difficile: la battaglia contro una rara forma di cancro al seno, scoperto a dicembre 2023.

Nicole, mamma single con due figlie (Dilyn, 25 anni, e Keegan, 12), ha raccontato sui social e in alcune interviste, il terrore vissuto dopo la prima diagnosi, il tipo di tumore che ha (un “carcinoma cribriforme invasivo al secondo stadio“) e la paura di lasciare da sole le proprie figlie.

Nicole Eggert: il video Instagram in cui si rasa i capelli

Proprio come aveva fatto una sua collega, anche lei star di una serie famosa negli anni ’90, Shannen Doherty di Beverly Hills 90210, Nicole ha postato sul proprio profilo Instagram il video in cui si rasa i capelli a zero, in previsione dell’intervento e della chemioterapia. Nel video si vede anche sua figlia Keegan, che la aiuta nell’operazione.

“Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo” scrive a commento del post.

Nicole Eggert: “Come ha scoperto il cancro”

L’attrice ha raccontato che dopo aver sentito un dolore alla parte sinistra del seno a partire da ottobre, è stata sottoposta a una mammografia e a tre biopsie, che hanno portato a una diagnosi di carcinoma mammario cribriforme allo stadio 2. Nicole ha anche aggiunto che ha detto che il tessuto delle protesi mammarie che si è fatta all’età di 19 anni ha reso più difficile rilevare eventuali anomalie nel seno.

Nicole Eggert: pentita delle protesi fatte a 19 anni

“Se avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo. È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 19 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire”, ha confessato Nicole

Nicole ha rivelato che il suo prossimo passo sarà sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il cancro e sottoporsi anche a chemioterapia e radiazioni. La star ha aggiunto che al momento non è chiaro se il cancro si sia diffuso in altre parti del corpo.

L’amica intima di Eggert, Mindy Molinary, ha creato una campagna GoFundMe per Nicole per aiutare economicamente Nicole in questo momento difficile, in ogni senso

Nicole, la solidarietà delle ex colleghe di Baywatch

Tanti i commento sotto al video postato dalla Eggert, sia dei fan che delle ex colleghe. “Sei così bella!! ❤❤’ scrive Taylor Hasselhoff, la figlia della star di Baywatch David Hasselhoff. Erika Eleniak, apparsa in Baywatch nel ruolo di Shauni McClain, ha invece commentato: “Un enorme abbraccio”.