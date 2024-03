Nicole Eggert ha il cancro, l’ex bagnina di Baywatch rasa i capelli a zero

Fonte: IPA L'attrice Nicole Eggert

Un’intera generazione non dimenticherà mai Nicole Eggert, divenuta celebre grazie al ruolo di Summer Quinn in Baywatch. Ha preso parte a due stagioni della ben nota serie TV americana, ma tanto è bastato per renderla un’icona del piccolo schermo di quegli anni.

Circa un mese fa ha annunciato d’essere affetta da cancro al seno. Ha scelto di condividere sui social questo momento delicato e drammatico, lanciando un messaggio di coraggio e speranza. Fronteggiare una malattia non è questione di combattimenti, battaglie, lotte o quant’altro venga utilizzato per una certa narrativa.

Affrontare il cancro, così come altre malattie dall’elevata mortalità, vuol dire affidarsi a mani capaci e tentare di restare lucidi e positivi, lasciandosi circondare dall’affetto di chi ci ama. L’attrice è pronta al trattamento chemioterapico e ha voluto rasarsi i capelli in maniera pubblica per dimostrare come il mondo di una persona non crolli nel momento in cui il suo aspetto esteriore si modifica.

Nicole Eggert si rasa i capelli

In un video pubblicato sul suo account Instagram, Nicole Eggert decide di anticipare i tempi e tagliare i propri capelli prima della chemioterapia. Una gran determinazione nel suo sguardo, per una scena colma di significato che vede partecipare anche sua figlia.

Non si tratta di un tentativo di trasformare la malattia in uno spettacolo, bensì di una scelta che potrebbe aiutare altri. La realtà che ci capita non la scegliamo, quando si tratta di salute fisica e mentale. Possiamo però decidere di affrontare la vita, tentando di viverla fino a che ci è possibile e reagendo alle avversità.

L’attrice ha citato la psicologa e scrittrice Madeleine Eames nella didascalia dell’emozionante post: “La guarigione forse non consiste nel cambiare noi stessi, ma nel permetterci di essere ciò che siamo”. Le sue parole e il suo gesto hanno spinto tantissimi a condividere la propria storia, avvolgendola in un mare d’affetto.

L’importanza della prevenzione

Quello di Nicole Eggert è un tumore molto raro, che si è sviluppato al seno. La notizia è giunta a dicembre 2023 e lo scorso mese, a febbraio 2024, i medici le hanno trovato un altro cancro ai linfonodi. Purtroppo per lei, queste scoperte dolorose lo sono doppiamente, perché giungono in ritardo. Un prolungamento dei tempi dovuto anche alle protesi mammarie impiantate quando era ancora giovanissima (non ancora 20enne). Non sono causa di uno sviluppo tumorale, sia chiaro, ma hanno reso più difficile l’individuazione delle formazioni

Sui social ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica, affrontando proprio uno degli aspetti che inizialmente atterrisce i malati di cancro, minacciando il loro stato d’animo. Il suo è un cancro al secondo stadio ed è quello il suo “nemico”, per quanto questa definizione un po’ si lega alla narrativa distorta precedentemente citata. Il suo ostacolo da superare è la malattia, non l’immagine riflessa allo specchio. L’assenza di capelli non sarà per lei motivo di rassegnazione e non dovrebbe esserlo per nessuno. Ecco in cosa consiste, in parte, il suo messaggio coraggioso.