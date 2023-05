Michela Murgia si rasa i capelli dopo l’annuncio del tumore: la “festa” in un video

Normalizzare la malattia, esorcizzare il dolore. Il racconto di Michela Murgia sulla diagnosi e su quel tumore che ha avviato il countdown della sua vita riecheggia ancora negli occhi e nel cuore, con parole che sono intrise di forza e consapevolezza. Non c’è spazio per l’autocommiserazione né per la rinuncia: sono termini che non possono convivere nel dizionario dell’anima di questa donna. La giornalista, impegnata nella promozione del suo ultimo libro Tre ciotole, è tornata su Instagram mentre per la prima volta rasa i capelli in un video che è tutto sorrisi, festa e amore. E, ancora una volta, ci ha emozionato.

Michela Murgia, il tumore al quarto stadio

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo“, inizia così la caption dell’ultimo video condiviso da Michela Murgia su Instagram. La giornalista e scrittrice a lungo si era presa una pausa dai social, aveva dovuto cancellare anche molte date dei suoi spettacoli ma dopo l’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato della diagnosi di tumore è tornata più attiva che mai.

Perché se è vero che “dal quarto stadio non si torna indietro“, questo è il momento di vivere e godersi gli ultimi mesi nel modo più ricco. Sembra un paradosso ma la lezione di Michela Murgia è una, incomprensibile forse per molti ma estremamente potente: rispondere alla malattia e alla morte non con la violenza, ma con la vita. Nel suo caso con l’ultima delle sue “dieci vite”, che le hanno lasciato “ricordi preziosi” e di inestimabile valore.

Michela Murgia si rasa i capelli, il video su Instagram

I sorrisi, l’amore dei propri cari, il lavoro e le passioni sono gli ingredienti di un cocktail che urla voglia di vita da qualunque prospettiva lo si guardi. E sono gli stessi del video della giornalista, che immortala un momento significativo e di certo affatto semplice. Chi ha avuto un tumore o è stato al fianco di qualcuno che ha vissuto la malattia, sa che tra gli effetti delle terapie c’è la caduta dei capelli e, a un certo punto, l’unica soluzione è rasarli.

Ma non ci sono lacrime né tristezza nelle immagini che scorrono in quei pochi secondi: “Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole. Poi abbiamo fatto questo – ha scritto la giornalista -. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”.

La diagnosi e i progetti per gli ultimi mesi di vita

“Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci – aveva spiegato la Murgia nell’intervista al Corriere della Sera -. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti”. Non c’è spazio per la narrazione della guerriera che lotta contro un male che viene apostrofato con i più disparati nomi: “alieno”, “nemico invisibile”, “maledetto”. E non c’è neanche per il vittimismo o l’autocommiserazione. Neanche una lacrima, solo la consapevolezza di un destino inevitabile.

La morte non fa paura, la malattia non è un nemico. “Il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono” ha detto. E in questi ultimi mesi Michela Murgia vuole fare ciò che ha sempre fatto: vivere al massimo, fare tutto ciò che il cuore desidera, persino sposarsi. Ma soprattutto godersi ogni momento con la sua “famiglia queer”.