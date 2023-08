“Uomini e Donne”, Andrea Nicole Conte sul periodo più buio: “47kg di malessere”

Fonte: IPA Maria De Filippi

Andrea Nicole Conte è stata una delle protagoniste del famoso dating show di Canale 5, Uomini e Donne, nel ruolo di tronista qualche anno fa. La ragazza ha appassionato il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset con la sua appassionata conoscenza con il corteggiatore Ciprian Aftim. La protagonista del dating show, nel corso della trasmissione televisiva, ha raccontato al pubblico televisivo anche il suo lungo percorso da transgender. Adesso, la ragazza si è aperta sui social, confessando un periodo difficile vissuto.

Andrea Nicole Conte racconta di essere arrivata a pesare solo 47 kg

Andrea Nicole Conte, dopo l’avventura da tronista a Uomini e Donne, continua a raccontarsi ai suoi followers attraverso il suo account Instagram ufficiale. Rispondendo proprio a una domanda di un sostenitore, l’ex tronista ha raccontato un periodo complicato vissuto e il rapporto con il suo corpo.

Il volto noto di Uomini e Donne ha risposto a un utente che notava un leggero aumento del suo peso: “Hai preso qualche kg? Ti vedo più morbida e stai meglio”. Andrea Nicole Conte ha confermato l’aumento di peso, raccontando di aver vissuto un periodo difficile in passato: “Confermo. Diciamo che rispetto all’anno scorso qualche kg in più c’è, ma la differenza è che ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver cambiato il modo di approcciarsi al suo corpo: “Quest’anno ho deciso di fregarmene completamente, di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida. Per tornare in forma ho tutta la vita ma deve essere un connubio tra mente e corpo, io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire ancora più forte di prima”. Andrea Nicole Conte, quindi, ha deciso di non focalizzarsi più tanto sul suo aspetto fisico, ma di pensare soprattutto a stare bene mentalmente. L’eccessiva magrezza era collegata a momenti dolorosi per la ragazza, che adesso, si è detta quasi pronta a ricominciare più forte di prima, con più consapevolezza e felicità.

L’avventura a Uomini e Donne di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte ha occupato il trono di Uomini e Donne negli ultimi mesi del 2021. La ragazza è stata la prima tronista transgender del fortunato programma televisivo e ha saputo coinvolgere i telespettatori raccontando il suo difficile percorso di cambiamento. Ma, Andrea Nicole Conte ha colpito il pubblico del dating show anche per l’infuocata conoscenza con Ciprian Aftim, che la ragazza ha poi scelto in modo piuttosto non convenzionale.

Infatti, la tronista ha dovuto lasciare il programma senza i classici petali rossi, tipici di tutte le scelte che hanno luogo nello studio televisivo di Uomini e Donne, a seguito di una sua infrazione del regolamento del dating show. Infatti, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim hanno confessato alla redazione e al pubblico di essersi visti fuori dal programma televisivo e di aver passato una notte insieme.

Dopo quest’episodio proibito, la tronista ha deciso di lasciare il programma televisivo con il corteggiatore ma la seguitissima storia d’amore tra i due volti noti si è conclusa dopo circa un annetto.