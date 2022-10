U&D, è finita tra Andrea Nicole e Ciprian: l’annuncio su Instagram

Fonte: IPA U&D, le coppie che ci hanno fatto sognare (anche se non stanno più insieme)

Già da tempo i fan della coppia avevano cominciato a sospettare qualcosa, ma fino a questo momento si trattava soltanto di illazioni. La conferma però è arrivata dalla diretta interessata su Instagram: Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affidato a una storia un lungo sfogo sulla fine della relazione con il suo corteggiatore, conosciuto nel date show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati: lo sfogo dell’ex tronista

Le voci di una crisi tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim nelle ultime settimane si erano fatte sempre più insistenti e adesso hanno trovato conferma. La storia d’amore della coppia nata negli studi di Uomini e Donne è ufficialmente terminata e ad annunciarlo è stata la stessa ex tronista su Instagram, che ha affidato a una storia le sue parole sulla rottura.

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me” ha esordito Andrea Nicole, che ha voluto sottolineare che ormai, alla luce delle numerose domande che riceveva da parte dei suoi seguaci, non aveva più senso nascondersi. “Inizialmente non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo”.

Poi l’ex tronista ha proseguito scrivendo: “So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia“.

Andrea Nicole ha concluso ringraziando i suoi fan, che per primi si erano accorti che i due si stavano gradualmente allontanando. Al momento non è arrivata la replica di Ciprian, e non si conoscono i motivi della fine del loro amore.

Fonte: Instagram

La storia d’amore tra Andrea Nicole e Ciprian

L’amore tra Andrea Nicole e Ciprian era nato negli studi del date show di Maria De Filippi: la tronista aveva fatto la sua scelta a dicembre dello scorso anno, preferendo Aftim al bel corteggiatore Alessandro Verdolini.

Ai tempi la decisione della Conte aveva fatto scalpore: la storia infatti era nata lontano dalle telecamere e fuori dallo studio di Uomini e Donne, perché i due avevano trascorso una notte insieme all’insaputa della redazione e dello staff della trasmissione, comunicando la vicenda in studio solo a cose fatte. Anche Maria De Filippi si era detta delusa dal comportamento della coppia, che fu definita da Gianni Sperti come “disonesta e fasulla“.

Nonostante tutto Andrea Nicole e Ciprian hanno continuato a frequentarsi: sono andati a convivere quasi subito prima a Roma e poi a Milano, ma evidentemente col trascorrere dei mesi le cose non sono andate per il meglio.