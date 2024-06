Fonte: IPA Nicole Kidman e Zac Efron

Lei è l’emblema di Hollywood, attrice premio Oscar tra le dive più autorevoli del cinema mondiale. Lui è il simbolo della generazione dei millennial, ex star Disney famoso per i balletti in divisa da basket. Una coppia improbabile e inattesa quella tra Nicole Kidman e Zac Efron, che diventa realtà nella commedia romantica A Family Affair, su Netflix dal 28 giugno 2024.

A Family Affair tra Nicole Kidman e Zac Efron

Chris Cole è un divo del cinema, borioso, arrogante e viziatissimo. Abituato ad ottenere sempre tutto ciò che desidera, Mr Cole si invaghisce di Brooke, la madre della sua fida assistente Zara. È una storia d’amore non convenzionale quella di A Family Affair che parla di una passione che si porta dietro conseguenze inaspettate e indesiderate e che vede i protagonisti affrontare difficoltà e pregiudizi. A impersonarla sul piccolo schermo, Nicole Kidman e Zac Efron.

Basta guardare i pochi minuti di trailer per rendersi conto di trovarsi di fronte a una classicissima commedia romantica, in stile Il matrimonio del mio migliore amico o Harry ti presento Sally. Il genere al quale – anche se fingiamo di apprezzare solo i film d’autore francesi – alla fine torniamo tutte. Le rom com sono tenere, leggere non superficiali, divertenti e spensierate. E, per fortuna, dopo anni di oblio sono finalmente tornate, ma con una svolta del tutto inaspettata.

Le over40 conquistano le commedie romantiche

Fino a non molto tempo fa l’amore cinematografico, che fosse contrastato, straziante, sereno o idilliaco, era prima di tutto giovane. Tutte le eroine delle più famose rom com raggiungono a stento i 30 anni. Innamorarsi è una cosa da ragazzini, ci avevano insegnato. Ma adesso le cose sono cambiate e sullo schermo compaiono donne che ci mostrano che l’amore non ha età e che si può cedere alla passione anche una volta madri, professioniste e divorziate. Anche quando sulla torta le candeline sono quasi 50.

È il caso della splendida Anne Hathaway che nella rom com firmata Prime Video The Idea of You interpreta una mamma 40enne che scappa in Europa assieme a una popstar di fama internazionale. Che piaccia o meno, la commedia è interessante per il modo in cui affronta i pregiudizi legati alla differenza di età, specie quando ad essere la più matura della coppia è la donna.

Ancora, sulle piattaforme in streaming ci sono Julia Roberts e Brooke Shields. Entrambe dee di mezza età che iniziano per la prima volta a dare il volto alle madri delle spose e non più alle sposine stesse. Ma non per questo rinunciano a vivere a loro volta amori appassionati e travolgenti, che arrivano quando, con i primi capelli bianchi e qualche ruga, si è abbastanza sagge e complete da scegliere l’uomo giusto, con cu creare la relazione perfetta.

È la trama delle divertenti romance Ticket to Paradise, dove Roberts è affiancata dall’altrettanto maturo e affascinante George Clooney. E La madre della sposa, interpretata appunto da Brooke Shields, bella come ai tempi di Laguna Blu, ma più consapevole. Inizia insomma una nuova era del cinema, cui protagoniste indiscusse sono le over40 e anche over50.