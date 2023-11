Fonte: IPA/Getty Images Che fine hanno fatto le teen star degli Anni 2000

Non è una novità che le persone esposte sui social possano purtroppo incappare nel body shaming. Ogni giorno, moltissime persone si mostrano ai propri follower e non sempre ottengono solo commenti positivi: le persone si sentono legittimate a dire la loro in ogni situazione, soprattutto se a mostrarsi sono le celebrità. Questa volta, a ricevere in commenti non troppo carini su come appare è la star di Disney Channel Zac Efron: l’ex Troy Bolton ha ricevuto alcuni commenti sotto una foto promozionale del suo ultimo film in uscita.

Zac Efron vittima di body shaming

Il body shaming è purtroppo un fenomeno molto comune all’interno dei social network. La possibilità di commentare e di dire la propria su tutti e tutto, senza filtri, provoca spesso commenti acidi e poco carini che feriscono le persone. Ne siamo vittime tutti: persone comuni, ma anche le celebrità. Non è un’eccezione Zac Efron, che ancora una volta ha ricevuto critiche rispetto al suo aspetto fisico.

A scatenare l’odio social verso l’attore, questa volta, è stata una foto di Zac Efron per promuovere The Iron Claw, il suo prossimo film in uscita il 22 dicembre 2023 insieme a Jeremy Allen White e Harris Dickinson. I 3 attori hanno rilasciato un’intervista a Entertainment Weekly, e sotto il post Instagram del magazine i fan si sono scatenati commentando l’aspetto di Efron.

“La sua faccia non si muove. Che cosa gli è successo??” e ancora “Ditemi che è un filtro vi prego”. Commenti decisamente poco carini inflitti a un attore che non è nuovo a questo tipo di body shaming. Già nel 2020, infatti, l’ex star della saga di High School Musical si era sentito dare del dad boy perché, secondo alcuni utenti, l’attore aveva un corpo da “uomo di mezza età”. Nel 2021, invece, i commenti si erano indirizzati verso l’aspetto del suo volto per via della sua mascella troppo pronunciata e le labbra “a canotto”.

I fan difendono Zac Efron dagli haters

Fortunatamente, sono anche moltissimi i fan che hanno commentato per difendere Zac Efron. Molti hanno risposto agli attacchi degli haters ricordando che l’attore ha sempre negato di essersi sottoposto a interventi di chirurgia estetica, ma che ha dovuto fare i conti con un’incidente alla mandibola. “Ciao a tutti: è giusto che i ragazzi crescano e che gli uomini abbiano un aspetto da uomini. Prendete l’invecchiamento più il cambiamento di peso più lo stile di vita più l’infortunio alla mascella e otterrete un vero uomo adulto. Forse alcuni di voi hanno bisogno di crescere. Ti guardo le spalle, fratello, da uno Zac all’altro.” Ha commentato un utente.

Fonte: Getty Images

Sulla questione della mascella, lo stesso Zac aveva raccontato la dinamica dell’incidente: nessun ritocchino, ma un infortunio casalingo che gli ha provocato un ingrossamento dei muscoli facciali. “No, non ho fatto nessun intervento di chirurgia estetica. Ho solamente avuto un incidente e mi sono rotto la mandibola. Sì, è avvenuto mentre correvo per casa con i calzini e sono scivolato, sbattendo il mento contro l’angolo di granito di una fontana. Ho perso coscienza e, quando mi sono svegliato, l’osso del mento penzolava dalla mia faccia. I muscoli facciali hanno dovuto compensare il lavoro dei muscoli masticatori mentre ero infortunato. I muscoli masticatori sono cresciuti. Sono diventati davvero, davvero grossi»