Golden Globes 2024: la vittoria di Jeremy Allen White conferma la sua ascesa

Fonte: Getty Images Jeremy Allen White

È un momento decisamente positivo per Jeremy Allen White. L’attore che è entrato nel cuore dei fan grazie al ruolo di Philipp Gallagher in Shameless, è ormai sulla bocca di tutti non solo per le sue performance recitative, ma anche per gli ultimi scatti che l’hanno visto in versione modello e la sua nuova relazione amorosa, ora si riconferma sulla cresta dell’onda per la sua vittoria dei Golden Globes 2024.

Jeremy Allen White vince un Golden Globe

Molto spesso un successo apre le porte a una scia di vittorie e soddisfazioni inaspettate. È quello che sta succedendo a Jeremy Allen White, che nell’ultimo periodo sta ottenendo moltissimo successo sotto tanti punti di vista. Ultima, ma sicuramente non per importanza, la sua vittoria ai Golden Globes 2024. L’attore di Shamless ha infatti vinto per il secondo anno consecutivo il premio per come Miglior attore in una serie televisiva – musical o commedia – per la seconda stagione di The Bear, sbaragliando la concorrenza formata da attori del calibro di Bill Hader, Steve Martin, Martin Short, Jason Segel e Jason Sudeikis.

Fonte: IPA

White, che nella serie interpreta Carmen «Carmy» Berzatto, uno chef sociopatico che lavora per trasformare il ristorante di famiglia di Chicago, ha ritirato il premio emozionatissimo, dedicandolo alle sue due figlie Ezer e Dolores, avute dal matrimonio con la sua ex compagna Addison Timlin, conosciuta quando era ancora un giovanissimo studente di recitazione e sposata nel 2019. “Devo aver fatto qualcosa di giusto in questa vita per essere in vostra compagnia. Ezer e Dolores, siete il mio cuore. Vi amo.” Ora, I fan più accaniti non vedono l’ora di vederlo in The Warrior – The Iron Claw accanto a Zac Efron e Harris Dickinson, nelle sale a partire dal primo febbraio 2024.

Jeremy Allen White modello per Calvin Klein

La seconda vincita consecutiva di un Golden Globe arriva pochi giorni dopo il 5 gennaio 2024, giorno in cui l’attore ha letteralmente fatto impazzire chiunque per le sue foto come testimonial di Calvin Klein. Un’ulteriore conferma del fatto che Jeremy, dopo la sua brillante performance in Shameless, continua a macinare successi vivendo un periodo molto florido, che pare non si esaurirà così presto.

Ma le foto per Calvin Klein non oscurano il successo confermato per The Bear, che l’attore considera uno dei suoi successi di maggior orgoglio: “Questo è un momento di maggiore orgoglio. Sono più orgoglioso di questo, direi. Sono orgoglioso di entrambi, ma il Golden Globe è ancora di più. Di sicuro, sono giorni strani: è bizzarro che lo spot sia uscito la stessa settimana dei Golden Globes.” ha raccontato l’attore nel backstage. Ad aggiungere dolcezza a tutto questo, la recente relazione con Rosalía che lo ha portato, volente o nolente, al centro del gossip. Tra foto al mercato dei fiori di Los Angeles, passeggiate e indiscrezioni, la storia tra i due non è ancora confermata: la cantante spagnola, infatti, non era presente durante la serata dei Globes ma pochi giorni fa i due passeggiavano insieme mano nella mano a New York.